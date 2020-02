Pohronie angažovalo Obročníka

Bývalý futbalista Rimavskej Soboty okúsil legionársky chlebík v Poľsku. Pôsobil už tiež v Česku. Najvyššiu súťaž na Slovensku si zahrá vo farbách tretieho klubu.

22. feb 2020 o 13:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Do kádra FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa pribudol v zime Michal Obročník. Defenzívne ladený stredný záložník sa pokúsi nováčikovi Fortuna ligy pomôcť pri záchranárskych prácach.

Rodák z Rimavskej Soboty sa vrátil na slovenské trávniky po anabáze v MKS Chojniczanka Chojnice, kam prestúpil v júli minulého roka. V Poľsku hrával druhú najvyššiu súťaž.

„Bol som milo prekvapený z kvality tamojšej druhej ligy. Je to naozaj dobrá súťaž. Akurát to cestovanie bolo hrozné, lebo sme mali dlhé cesty za súpermi. Vyskúšal som si iný štýl futbalu. Bola to dobrá škola. Po futbalovej stránke mi to dalo veľa. Zranenia sa mi vyhýbali. Takú starostlivosť o hráčov majú možno v dvoch našich prvoligových kluboch. V súťaži sa točia dosť veľké peniaze. Bol som v Poľsku spokojný. Keby sa nevyskytli v klube finančné problémy, zostal by som tam. Prvé štyri mesiace to bolo v poriadku, potom sa to zhoršilo, prestali nám platiť,“ uviedol dvadsať-osemročný Michal Obročník.

Doplnil, že sa mu rysovalo iné pôsobenie v zahraničí, ale to padlo.

„Poliaci si totiž pýtali za mňa dosť veľké peniaze. Rozviazať chceli zmluvu, iba ak sa vrátim na Slovensko. Vravel som im, že musím odísť z rodinných dôvodov.