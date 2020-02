Lučenecká samospráva investovala do interaktívnych tabúľ

Školáci rozvíjajú svoju tvorivosť, počítačovú gramotnosť aj logické myslenie.

22. feb 2020 o 14:52 SITA

LUČENEC. Interaktívne tabule pre školákov zaviedli v Lučenci v niektorých materských (MŠ) a základných školách (ZŠ). Ako informovala vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, realizácia 16 tabúľ stála samosprávu 14 400 eur.

Magistrát Lučenca dbá na to, aby sa so smart riešeniami začínalo už pri tých najmenších a technológie využívajú na zlepšenie a zjednodušenie života obyvateľov.



„Interaktívne tabule slúžia na aktívne vtiahnutie detí do vzdelávacieho procesu, podporujú a rozvíjajú tvorivosť, logické myslenie a počítačovú gramotnosť u detí,“ uviedla vedúca s tým, že mesto nimi vybavilo päť materských škôl, jednu základnú školu a Centrum voľného času.

„Na území mesta je celkom zriadených päť materských škôl bez právnej subjektivity, ďalšie dve sú súčasťou základných škôl s materskými školami s právnou subjektivitou,“ dodala Bérešová a doplnila, že mesto je zároveň zriaďovateľom šiestich základných škôl a Centra voľného času.



Vo všetkých základných a materských školách majú v metropole Novohradu zavedený internet. V ZŠ M. R. Štefánika a v ZŠ Haličská využívajú aj ďalšie riešenia, ktoré zjednodušujú vyučovací proces a prevádzku – internetovú žiacku knižku, elektronickú triednu knihu a čipový stravovací systém. Na ZŠ Haličská informačný panel prepája informácie o suplovaní učiteľov, fotoalbumy a aktuálny jedálny lístok na panel na chodbe školy.

„V budúcnosti je zámerom prepojiť systém s akciami v meste a informovať tak žiakov o činnosti,“ doplnila vedúca. Na tejto škole zrealizovali aj dochádzkový systém pre zamestnancov, ktorý je od septembra minulého roka spracovaný aj pre žiakov.