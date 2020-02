Lučenec sa v zápase s MŠK Žilina potrápil

Novohradčania bojovali v piatom nadstavbovom kole.

23. feb 2020 o 7:06 Jozef Mikuš

LUČENEC. Prívlastkom napínavý sa dá označiť zápas piateho nadstavbového kola Varta futsal ligy medzi MŠK Žilina a Mimelom Lučenec. Napätie priniesol najmä druhý polčas, kedy domáci zmazali dvojgólové manko a do deľby bodov im veľa nechýbalo.

Žilina aj Lučenec potvrdili najvyššie ambície a od úvodu sa hral bojovný futsal. Diváci museli na prvý gól čakať do 14. min., kedy lopta skončila v domácej sieti. Gól pripísali Žilinčanovi Ostrákovi. Mimel si vedenie poistil krátko pred odchodom do kabín, keď sa v 19. min. presadil Serbin.

Žilina po prestávke začala dvojgólový rozdiel po prestávke zmazávať. Už v 23. min. strelil kontaktný gól na 1:2 Ostrák. Hostia si v 33. min. vydýchli, keď chorvátsky víchor Grcič znovu stanovil na rozdiel dvoch presných zásahov (1:3). Krátko pred záverom stretnutia ešte na 2:3 znížil Zaťovič, ale Mimel si už víťazstvo ustrážil.

Tím Mariána Berkyho čaká posledný nadstavbový zápas, ktorý sa po dlhšej prestávke odohrá na novohradskej pôde. V piatok 28. februára si Lučenec od 19.00 hod. zahrá proti MIBA Banská Bystrica.

MŠK Žilina - Mimel Lučenec 2:3 (0:2)

Góly: 23. Ostrák, 39. Zaťovič - 14. Ostrák (vl.gol), 19. Serbin, 33. Grcič, R: Budáč, Ježík, Nemček, 100 divákov, ŽK: 33. Marek Belaník, 28. Filip Vaktor, 24. Jose Wellington Matias Torres

DOMÁCI: Kavčák - Belaník, Marton, Ostrák, Štrbák, Hudek, Gábor, Koleno, Ševčík, Bevelaqua, Vaktor, Matejov, Zaťovič, Koricina

HOSTIA: Oberman, Woslley, Klema - Grcič, Serbin, De Jesus, Da Costa Lira, Greško, Brunovský, Sobral, Petík, Wellington, Mészáros, Čeřovský

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Zápas proti MŠK Žilina mal dva rozdielne polšasy. V prvom polčase sme hru mali pod kontrolou. Škoda niektorých herných situácií, ktoré sme nedotiahli do góloveho efektu. Druhý polčas sme nehrali dobre, prispôsobili sme sa hre súpera. Hra zrazu mala charakter futbalu, preto bolo aj toľko faulov na svetelnej tabuli. Nehrali sme dobre. Miesto toho, aby sme kontrolovali hru, tak sme zbytočne išli do nepripravených situácií, kde sme strácali lopty. Nakoniec sme strelili tretí gól, ktorý rozhodol o našom víťazstve. Musíme si rozanalyzovať zápas, aby sme si povedali kde sme urobili chybu a poučili do ďalších zápasov."

Ostatné výsledky: MŠK Nové Zámky - Futsal team Levice 6:2 (2:1), MIBA Banská Bystrica - ŠK Makroteam Žilina 6:3 (1:1).