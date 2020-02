Chcel aby ľudia dokázali identifikovať nebezpečenstvo

Rozhovor s režisérom Janom Gelertom nielen o jeho filme, ale aj o vlne vzdoru voči systému.

25. feb 2020 o 16:51 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Vzrastajúci extrémizmus v spoločnosti už niekoľko rokov pozorujú aj filmári a natočili niekoľko dokumentov i hraných filmov súvisiacich s touto témou. Jedným z nich je aj film Až príde vojna českého režiséra Jana Geberta, ktorý rozpráva príbeh Slovenských brancov. Spolu s niekoľkými ďalšími filmami je až do dňa volieb prístupný zdarma online na portály Portál DAFilms.sk, ktorý je výsledkom spolupráce siedmich významných európskych festivalov dokumentárneho filmu združených pod Doc Alliance.

Využili sme fakt, že sme s ním viedli rozhovor pri jeho návšteve Lučenca. Teraz vám prinášame jeho prepis.

Čím vás zaujala táto skupinka, že ste sa o nich rozhodli natočiť film?

Príbeh filmu je príbehom Slovenských brancov a hlavne príbehom ich šéfa Petra Svrčka. O tom ako začínajú v lese a končia v politike. Mne to prišlo príznačné nielen pre Slovensko, ale aj pre celú súčasnú Európu, keď skupina, ktorá bola na okraji spoločnosti sa postupne dostáva do mainstreamu. Objavil som ich v roku 2015 a prišlo mi to, že sa tvorí nová tvár vzbury proti demokratickému systému. Natáčanie trvalo tri roky. Posledné zábery sú z februára 2018.

Takže ste videli ich prerod. Dá sa to nejako zovšeobecniť aj pre iné prípady v Európe. Môžu takéto skupinky zmeniť časom svet aký poznáme? Dokáže spoločnosť čeliť takýmto javom?

Na tom čo robia branci vidno ako je spoločnosť rozdelená už teraz. Im blízka ideológia sa dostala do politiky už v rôznych krajinách Európy. Nie je to len problém svojvoľnej domobrany, to je len aktuálna podoba. Vidíme to ale napríklad vo Francúzsku na úspechu Marine Le Pen. Alebo, že sa udial Brexit, či víťazstvo Donalda Trumpa, ktoré sa môže zopakovať,. tak ako sa to podarilo u nás Milošovi Zemanovi. Sú to smery a ľudia prekrývajúci sa ideovo s brancami. Je to všeobecne na zostupe.

Film som natočil preto, aby ľudia dokázali identifikovať nebezpečenstvo, ktoré síce poznáme, ale nie v jeho novej podobe. Všetci sa zhodnú, že nacistické Hlinkove gardy boli špatná vec, ale v momente, keď to prichádza zakuklenejšie už nie sú jednoznační. Hoci je to v jadre rovnaké nebezpečenstvo. Chcel som aby sa to dalo cez ten film rozpoznať. Na prvý pohľad sú to slušní chlapci zo strednej vrstvy, ale že to k čomu sa hlásia je rovnako nebezpečné nech si hovoria čo chcú.

Myslíte, že sa to podarilo? Ak zhodnotíte reakcie na váš film. Ako ho vnímajú hlavne mladí ľudia. Či sa nenašli práve reakcie schvaľujúce konanie brancov napriek videnému. Ako sa na film pozerajú samotní branci?

Film neprispel k tomu, žeby mali viac členov, takže asi schvaľujúce asi nie, lebo neviem ako to inak ohodnotiť. Nestretol som nikoho, kto by povedal, že toto je dobrá cesta. Samotní radoví branci ma nemajú úplne radi. U nich je veľký rozdiel medzi tým čo vnímajú oni ako normálne a na čo sú dokonca pyšní a čo môže vnímať človek, ktorý tým nežije tak ako oni. Pre neho je to príznak patológie. Veď keď tam niekto proste zruší voľby a prehlási sa doživotným lídrom je to extrém. Nahradzuje mená brancov číslami je to jasný odkaz na nacizmus. Takých momentov je vo filme viac. Ukazujú ich obrátenú stránku a k môjmu prekvapeniu sa za ňu vôbec nehanbia.

Vo filme je zobrazená, pre mňa až hrozivá spolupráca s Maticou slovenskou, kde im na ich akciách vykonávajú v podstate úlohu SBS-károv. Tiež ich napojenie na nočných vlkov a pravdepodobne aj na samotné Rusko nie je vec ktorú treba asi prehliadnuť.

Oni deklarujú, že nemajú napojenie na Rusko, ale normálne uvažujúci človek si to uvedomí z toho s kým sa ich vodca fotí a stýka. Veľká časť brancov má svoju profilovku na sociálnej sieti v azbuke. Je zjavné, že ich politický vzor je Vladimír Putin.

Je podľa vás možné toto smerovanie nielen ich ale aj ďalšej časti spoločnosti nejako zvrátiť? Presvedčiť ich, že žiadne spojenectvo s touto veľmocou neostane časom bez straty suverenity ako nám to ukázali v 1968 a dokazujú t súčasnosti aj v niektorých bývalých sovietskych krajinách.

Títo ľudia hľadajú alternatívu k tomu čo ich sklamalo. A to je kapitalizmus, demokracia. Myslím si, že veľká časť sa cíti ponížená tým, že nie sú braní ako rovnocenní týmto systémom. Nedokážu sa stotožniť s progresívnou agendou liberálov, ktorí ju často vymáhajú tiež dogmaticky a necitlivo. Veľa ľudí nechápe hnutie Mee too či feminizmus. Je to spätná reakcia na tieto a iné veci. Vzhliadli sa vo východe, lebo západ ich oklamal. Aj keď to je podľa mňa kravina.

Mám pocit, že to prešlo na niektorých z rodičov. Znie to akoby sa vrátil čas komunizmu keď bol Západ prehnitý. A hlavne tá silná polarizácia, buď si na jednej strane barikády, alebo na druhej. Nesnažíme sa hľadať kompromis či spoločnú reč.

No nájsť tu spoločnú reč je dosť zložité, ale recept je nedívať sa na týchto ľudí ako na karikatúry a skúsiť počúvať aj ich problémy. Vôbec to neznamená, že máme len odkývať tieto nezmysly, ktoré hovoria o Putinovi, Rusku či ako je celý systém špatný. Skutočne cítim, že oni chcú nejakú diktatúru, ktorá im vráti do života poriadok a jednoduchosť. To je strašidelný cieľ. Je zle, že je na Slovensku asi 3-milióny exekúcií a u nás v Čechách cez milión. Je to veľký problém, ktorý diskredituje celý systém a vytvára množstvo naštvaných ľudí.

Ja si myslím, že v tomto pochybili aj politici, dlho zanedbávali menšie mestá i vidiek a mysleli si, že stačí tam zájsť iba pred voľbami. Akoby nepochopili, že tým len rastie nedôvera v štandardných politikov, ktorí si na nich spomenú len každé štyri roky. To sa nedá Kotlebovcom odoprieť, že tam chodili mimo týchto cyklov a už len svojou prítomnosťou, zdanlivou empatiou a tvrdením, že ich problémy jednoducho vyriešia vzbudili u tých frustovaných pocit, že im na nich záleží.

Ja si to tiež myslím, že je to jeden z dôsledkov. Receptúru na toto nemám. Zdá sa, že opačná strana priaznivcov tohto autoritárskeho poriadku sa vie lepšie skoordinovať a spolupracuje lepšie než slobodomyseľne uvažujúci ľudia. Aj keď u vás sa bezprostredne po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice dokázalo spojiť úctyhodné množstvo ľudí. Čo asi vynieslo do prezidentského kresla aj Zuzanu Čaputovú. Ale to bola výnimočná vec aj v rámci celej Európy.

No uvidíme čo prinesú parlamentné voľby, či to neposunú na opačnú stranu. Nejaké svetlo na konci tunela vidíte?

Neviem na to jednoznačne odpovedať. Ja so môj film poskladal ako možný scenár niečoho čomu sa je dobré vyhnúť. Som presvedčený, že keby celá spoločnosť fungovať v tomto modeli aký majú postavený branci tak by to v konečnom výsledku vyzeralo podobne. Myslím, že Peter Svrček by dokázal možno osloviť ešte širšie „publikum“ a aj by rád oslovil väčšiu časť voličov, lebo Kotleba je čitateľný neonacista.