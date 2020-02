Samospráva vyhlásila opätovne výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukcie za 652-tisíc eur

Odôvodnila to zmenami zmluvných podmienok a požiadavok verejného obstarávateľa.

28. feb 2020 o 21:58 SITA

LUČENEC. Mesto Lučenec vyhlásilo opätovne výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Ulice Sládkovičova a štvrte M. R. Štefánika. Súťaž vyhlásenú koncom októbra 2019 zrušili s odôvodnením, že sa zmenili zmluvné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa.

Ako vyplýva z aktuálne zverejnených podkladov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), celková predpokladaná hodnota zákazky zameranej na obnovu vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka je 652 909,86 eura z vlastných zdrojov mesta. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 20. marca do 13:00. Zákazku by mal vysúťažený dodávateľ zrealizovať od apríla do decembra tohto roka.



Zákazka pozostáva podľa súťažných podkladov z dvoch častí. Prvou je rekonštrukcia miestnej komunikácie, priľahlého chodníka s prístupovými chodníkmi k jednotlivým blokom bytových domov a odstavných spevnených plôch v štvrti M. R. Štefánika v Lučenci. Vzhľadom na nedostatočný počet parkovacích miest má byť dobudovaných 65 nových.

Práce na tejto časti budú rozdelené na tri etapy. Druhou časťou je obnova ulice Sládkovovej, ktorá pozostáva z obnovy miestnej komunikácie, priľahlých chodníkov a odstavných spevnených plôch. Rozdelená bude na dve etapy, počas ktorých bude vymenia asfaltový povrch a rozšíria a opravia chodníky.