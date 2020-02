Lučenčania uzavreli nadstavbové boje jednoznačnou výhrou

Mimel sa na play-off naladí aj priateľskými zápasmi.

29. feb 2020 o 7:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový extraligista z centra Novohradu zavŕšil svoju nadstavbovú cestu víťazstvom. V piatok 28. februára na domácej palubovke zdolal tím MIBA Banská Bystrica.

Mužstvo trénera Mariána Berkyho malo pred zápasom veľkú motiváciu. Banská Bystrica je jediným klubom, ktorý v aktuálnej sezóne našiel na neohrozený Lučenec recept, keď začiatkom februára s vicemajstrom remizovala 3:3.

Posledný zápas nadstavby ponúkol rýchlu hru, krásne momenty, akcie a aj osem gólov. Všetky skončili v sieti tímu spod Urpína. Podpísali sa pod ne domáci Da Costa Lira, Serbin, Sobral, Greško, Grcič a Wellington. Dva gól boli z kategórie vlastencov.

Okrem ofenzívnych akcií oko diváka potešili aj zákroky hosťujúceho gólmana Kušníra i domáceho Obermana, ktorý vychytal nulu.

Lučenec tak ukončil nadstavbovú časť a 20. marca nastúpi do ligového semifinále. Súperom mu bude víťaz zápasu ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice. Ešte predtým si Mimel doma zahrá v priateľských zápasoch. Najskôr vo štvrtok 5. marca o 20.00 hod. privíta Újpest Budapest, potom si 13. marca o 19.00 hod. zahrá proti Vesprému.

Mimel Lučenec - MIBA Banská Bystrica 8:0 (4:0)

Góly: 2. Da Costa Lira, 4. Serbin, 11. Sobral, 14. Da Silva Barbosa (vl. gól), 24. Greško, 26. Grcič, 29. Kofčák (vl. gól), 37. Wellington, R: Šlapka, Matula, Botka, 600 divákov, ŽK: 18. Rafael Durval Da Costa Lira

DOMÁCI: Oberman, Woslley, Klema - Grcič, Serbin, De Jesus, Da Costa Lira, Greško, Brunovský, Sobral, Wellington, Mészáros, Čeřovský, Petík

HOSTIA: Kušnír, Kollár - Konder, Péchy, Vajda, Bačo, Kofčák, Kyjovský, Kuruc, Mikulišin, Rafanides, Čief, Da Silva Barbosa

Jose Wellington Matias Torres, hráč Mimelu Lučenec: "Hráči, tréner aj prezident klubu ma privítali veľmi dobre, už sa v Lučenci cítim ako doma. Toto mužstvo je ako jedna veľká rodina. Napriek tomu je to trochu ťažké. ŠK Makroteam Žilina bol môj prvý európsky tím a mám celý klub veľmi rád. Vždy však myslím na to, že musím vyhrávať a bojovať."

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Do zápasu sme išli s tým, aby sme vyhrali a ukázali, čo je v nás. Výsledok odzrkadľuje, že sme boli koncentrovaní a všetci si zahrali. Bola to dobrá bodka za nadstavbou. Stále je niečo, na čom sa dá popracovať. Napríklad v rámci defenzívy nemôžu mať súperi proti nám toľko šancí. Kvalita je však na našej strane, zlepšujeme sa. Prišiel dobrý hráč Wellington, všetci chodia na tréningy a je to iné ako na začiatku. Pred play-off máme prípravné zápasy. Do semifinále vkročíme s cieľom ukončiť ho v čo najkratšom čase, dostať sa do finále a vyhrať titul."