VÍKENDOVÝ SERIÁL: Osada Chladná Studňa akoby časom vyschla

Vyše 200 obyvateľov odišlo postupne za "lepším životom".

29. feb 2020 o 9:18 Radovan Vojenčák, Ján Kantorák a Ivan Čičmanec

LUČENEC. V spolupráci s Mišom Šestákom, vydavateľom viacerých titulov zameraných na našu regionálnu históriu, sme sa dohodli, že našim čitateľom aj tento rok umožníme nazrieť do ďalšieho Zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie, ktorý vyšiel koncom minulého roka. Môžete ho ešte dostať v lučeneckých kníhkupectvách ako bezplatnú súčasť knihy Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy. Súčasťou zborníka sú aj súťažné práce stredoškolákov, ktoré vznikli aj vďaka podpore ich učiteľov Sone Vargovej zo Súkromné gymnázia v Lučenci a Ivana Hraška s Gymnázia BST v Lučenci. Dnes prinášame ukážku z práce dvoch študentov Gymnázia Boženy Slančíkoej Timravy v Lučenci, Jána Kantoráka a Ivana Čičmanca – Osada Chladná studňa.

História sa začala písať v 16. storočí

Prvá písomná zmienka o Chladnej Studni je z roku 1553, keď ju Juraj Madach, konajúc kanonickú vizitáciu dnešného Málinca, označil ako obec Hideg Kút (Chladná Studňa). V daňovom súpise tureckého sečianskeho sandžaku z rokov 1562 – 1563 sa nenachádzala, pravdepodobne zničená vojnou nebola schopná platiť Turkom dane, preto ju ani neviedli vo svojej evidencii. V 18. storočí bola Chladná Studňa fíliou Brezničky, ako to dokazujú matriky breznickej farnosti z roku 1776 a ďalších rokov. Matriky viedli záznamy krstov nie ako z osady, ale samostatnej obce, a to Hideg falva. Po založení novej fary v Kokave nad Rimavicou v roku 1803 patrila k fare v Kokave, od roku 1807 k fare v Šoltýske.

Obyvateľstvo sa pomaly rozvíjalo v poľnohospodárstve a žilo pokojný život izolovane od okolitého sveta. V roku 1920 mala Chladná Studňa 31 domov a 207 obyvateľov. V roku 1958 táto osada mala sotva 100 obyvateľov. Chladná Studňa bola obývaná približne do roku 1970. Dnes už neexistuje, stojí tam len jeden dom upravený na chatu, jedna schátraná drevenica a jediný obývaný dom na bývalej samote Pálenica pod dedinou. Okrem toho sú tam už iba zvyšky kamenných základov bývalých dreveníc.

Hlavnou príčinou zániku Chladnej Studne bolo pôsobenie hospodársko-spoločenských činiteľov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia, celková premena roľníckeho spôsobu života na odľahlom a ťažko prístupnom mieste a následné sťahovanie celých rodín do dolín. V tom období sa takéto zmeny diali na celom Slovensku.

Život na Chladnej Studni

Domy boli postavené v jednom rade, tzv. radová zástavba dediny. Väčšina domov mala podobu malých zrubových stavieb. Na uskladnenie zemiakov slúžili pivnice, tie však boli iba v niektorých domoch, napr. u Mlynárov, u Knechtov, u Tyralov.

Ostatní ich uskladňovali v komorách alebo v jamách za dedinou. Za niektorými záhradami boli vykopané veľké hlboké jamy, zakryté doskami a slamou. Seno a slama sa uskladňovali v humne pri dome, v kope za domom alebo v kolešni mimo dediny. Takú mali Knechtovci na Pálenici a Slovákovci na Poľane. Bola to veľká hospodárska budova, v ktorej bol ovčín, chliev pre statok, humná na seno aj vozy, všetko potrebné, aby nemuseli úrodu zvážať po zlých cestách a svahoch do dediny.

Kolešne boli typické len pre hospodárenie okolo Kokavy a Klenovca a vznikali na pôvodnom lesnom území odlesňovaním a klčovaním. Na kolešni, vzdialenej od dediny, striedavo prebývali členovia rodiny, ktorí sa starali o dobytok a strážili budovy. Celá rodina tam žila len počas sezónnych prác, pri kosení a sušení sena.

Pitná voda pochádzala z troch studní. Neboli hlboké, prameň vyvieral na povrch, voda v nich bola studená a čistá, a pravdepodobne aj preto mala osada názov Chladná Studňa. Prvá studňa bola na južnom konci oproti domu Jurigovcov. Popod ňu viedla cesta od Ďubákova napojená na dedinskú cestu a ďalej viedla von z osady na Hradištské a Krňanské vrchy. Táto prvá studňa mala prístrešok a voda z nej vytekala do válova a z neho do jarku.

Druhá studňa sa nachádzala v druhej tretine osady oproti Vantrubovcom, tiež mala prístrešok, ale bez válova. V tom istom smere nadol pod dedinou bola tretia studňa bez prístrešku, volali ju Mlynárova studnička. Odtok zo všetkých studní smeroval cez Ipeľskú dolinu až do Ipľa. Z válova pil dobytok, púšťal sa tam v lete aj v zime. Prepad vody zo studní sa odrážal aj na zavlažovaní lúk naproti dediny.

Obyvatelia Chladnej Studne boli katolíckeho vierovyznania. Osada nemala kostol, len kríže a zvonicu, ktorá dodnes existuje. Do kostola sa chodilo na Šoltýsku, občas na Ďubákovo.

Osada mala vlastný cintorín, na ktorom sa aj dnes nachádzajú dva kríže. Hlavný kríž je drevený, asi 2,8 m vysoký, z nápisu na ňom sa dozvedáme, že ho v roku 1926 zhotovil a postavil Štefan Kantorák. Cintorín postupne zanikol, ale niektoré hroby sú dodnes udržiavané. Kríže na hroboch boli väčšinou drevené, v päťdesiatych rokoch sa začali nahrádzať betónovými.

Ani krčma, ani obchod

Na Chladnej Studni nebol obchod ani krčma. Potraviny a priemyselný tovar sa kupovali v Ipeľskom Potoku, Ďubákove a Kokave nad Rimavicou. K lekárovi chodili do Málinca a do Kokavy nad Rimavicou, nemocnica bola v Hnúšti – Likieri. Pôrody mali na starosti dve skúsené pôrodné baby, nová sa učila pri staršej.

Chladná Studňa po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československej republiky prestala byť samostatnou obcou.

Ako osada bola pričlenená pod obec Málinec, čo trvalo do januára 1956, keď vznikla nová samosprávna obec Ipeľský Potok so sídlom v dovtedajšom Dobrom Potoku. K Ipeľskému Potoku pripojili aj osady Dobrý Potok, Mysliny, Ipeľ, Vlčovo a Ľubienka. Pod Ipeľský Potok patrila Chladná Studňa až do výstavby vodnej nádrže, potom výkon samosprávy všetkých osád znovu prešiel z Ipeľského Potoka pod Málinec.

Redakčne skrátil: Radovan Vojenčák