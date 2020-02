V najmenšej obci kraja už mali pred obedom voľby takmer rozhodnuté

Neodvolil vtedy už len jeden, či dvaja z prihlásených voličov.

29. feb 2020 o 19:12 Radovan Vojenčák

POPROČ. Hlavná úloha na volebnú sobotu znela jasne, ísť sa pozrieť ako vyzerajú parlamentné voľby v Poproči - najmenšej obci v Banskobystrickom kraji nachádzajúcej sa v okrese Rimavská Sobota. Keď som ju zadal do internetového vyhľadávača, že kde je, povyskakovali mi najskôr odkazy na jej menovkyňu v okrese Košice-okolie. Druhým divom bol fakt, že plánovač trasy zahlásil, že 64 kilometrovú vzdialenosť, ktorá nás od seba delila prejdem za 64 minút. Prezradím, že to netrvalo tak dlho.

Poproč sa nachádza približne na polceste medzi Hnúšťou a Ratkovou. Už ako som začal stúpať od Hnúšti zarazili ma holé svahy, ktoré postihla kalamita. Nevyzerá to vábne, ale proti prírode sme bezmocní. Po niekoľkých stúpaniach a klesaniach v členitom teréne sa ukázala očakávaná šípka s nápisom Poproč. Pri odbočke je aj autobusová zastávka, do dediny autobus chodí iba raz denne. Prídete do nej po asi kilometer a pol dlhom stúpaní. A zrazu ste pre niekoho na konci sveta, pre druhého v oáze pokoja. Domčeky sú roztrúsene akoby ledabolo v členitom teréne, ale zároveň zomknuté v malebnom lieviku. Mnohé nemajú ani dvor. Viacerí si kedysi zjavne nazerali do hrncov. Takmer na konci asfaltovej cesty stojí obecný úrad, niekdajšia škola.

Takmer odviate vetrom

Zaparkujem pred ním a už sa hneď zdravím s dvoma členkami volebnej komisie, ktoré stoja na gánku. Pred miestnosťou majú na dvoch latách pripínačkami pripnuté vzory všetkých volebných lístkov. Teraz povievajú vo vetre, tak ich starosta Ľubomír Kvaka prichytáva skrutkami do dreva pomocou vŕtačky na baterky. Vyrušil som ho na chvíľu.

„Stálych obyvateľov máme prihlásených 15, domov je tu asi 33. Väčšinou ich vlastnia chalupári. Niektorí chodia raz za týždeň aj, ostatní len občas vyvetrať. Sú z Rimavskej Soboty, Liptovského Mikuláša, ale aj z Hnúšťe. Vekový priemer stálych obyvateľov je asi 60 rokov," povedal starosta. Obchod ani krčmu v dedine nemajú tak musia ľudia chodiť buď autobusom od spomínanej odbočky do Hnúšťe, alebo zídu do neďalekého Rovného. Alebo si tí čo robia nakúpia po práci v meste. Dedina ožije hlavne v lete keď sa zaplní odychujúcimi ľuďmi a hlavne aj deťmi.

"Jeden voličský preukaz som vydával do Bratislavy, kde náš občan išiel za robotou. Domov príde sem tam. Ostatní volia tu. Ľudia sa v dedine stretávajú už len občas a to len na pohreboch. Kedysi dávno sme mali stretnutie rodákov vtedy sa zišlo okolo 150 ľudí," zaspomínal aj na lepšie časy starosta. Nuž nechal som ho bojovať s vetrom a išiel som za volebnou komisiou.

V komisii sa zišli rodáci

Vošiel som do vykúrenej miestnosti. Teplo išlo od kachlí na ktorých sa hriala voda. Niekdajšia trieda sa zmenila na volebnú miestnosť, veď ide v podstate aj o najväčšiu spoločenskú sálu v Poproči. Kde sa kedysi tiesnili detváky od prvej až do piatej triedy, teraz sedia aj niektoré z nich, poriadne odrastené vo volebnej komisii. Jeden z členov komisie je dokonca syn učiteľa, ktorý tu kedysi učil všetky predmety.

„Už majú prísť asi len dvaja voliči, plus sme tu volili aj my všetci členovia volebnej komisie. Za tie roky aj vieme zhruba ako voľby dopadnú. Sú tu rodáci, takí čo ich dosadili strany ako pozorovateľov, ale aj takí čo majú nejaké väzby. Ja som z Rimavskej Soboty, ale mám odtiaľto manžela," prezradila predsedníčka miestnej volebnej komisie Božena Vaľová.

Ešte pred dvadsiatimi rokmi tu žilo 120 ľudí. Presne vtedy zazneli s niektorých úst prorocké slová, že Poproč vymrie. Žiaľ veštba sa asi napĺňa.

"Chlapi pomreli čo v bani robili, ženy tiež. My sme tu najstaršie. Deti poodchádzali za vzdelaním, robotou. Kvôli magnezitovej bani čo sa tiahne až pod dedinu sa tu ani nemohlo stavať, takže aj kvôli tomu mladí odišli. Však si sadnite u nás," ponúkla ma predsedníčka. Nepatrí sa odvrávať tak som si sadol a vyše hodiny sme debatovali o všeličom možnom. Ich spomienky aj postrehy by vydali na celý ďalší článok. Aj som sa ponúkol výbornými pampúškami, čajík som dostal ani sa mi odtiaľ odísť nechcelo. Zaujímalo ma však či sa k nim počas volieb zvyknú zatúlať aj voliči s voličskými preukazmi.

"Ak sú voľby pozdejšie keď už je teplo tak sem prídu aj chalupári. V prezidentských voľbách sem prišli chalupári z Bratislavy z 5 kilometrov vzdialeného Lomu, lebo tam chodia s volebnou urnou z Hnúšte a tú prešvihli," pridala zaujímavosť Vaľová.

Volebná rekordérka

Medzi členmi sa skrývala pravdepodobná volebná rekordérka, ktorá má už v posledných rokoch funkciu zapisovateľky volebnej komisie.

"Do volebnej komisie chodím už od vzniku Slovenskej republiky. Niektoré som asi vynechala, kedže žijem už v Hnúšti, ale na väčšine som bola tu," pochválila sa Ľubomíra Lacová. Prebrali sme toho naozaj ešte veľa. Dokonca som si vypočul aj hodnotenie obsahu našich novín, ale rozlúčil som sa s nimi srdečne. Oni so mnou tiež. Napriek tomu, že vďaka mne prešvihli aj správny čas obeda. Takmer medzi dverami ma napadla skutočne posledná otázka, či vnímajú dôležitosť týchto volieb.

„Dôležité sú veľmi a myslím si, že účasť bude aj väčšia," povedala predsedníčka. Do toho sa už neviem ktorá žienka so správnou dávku humoru pridala: „ Mne povedal masér, že od pondelka budeme všetci zdraví. Dúfajme, že to prinesie trochu pokoja. Aj keď možno sa tu o tri mesiace stretneme znova." Toto proroctvo sa hádam nenaplní, ale ktovie.

Vôňa rezňov, ktoré mali nachystané so zemiakovým šalátom bola, ale už veľmi dráždivá, tak som sa s prianím dobrej chuti rozlúčil a išiel som sa prejsť po dedine.

Najskôr som však na ich odporúčanie zamieril za budovu Obecného úradu, kde sú latríny, ale zaujímavejší je fakt, že keď zájdete za ne, uvidíte zasneženú Kráľovu hoľu. Jej vrchol pokrývali oblaky. Počas prechádzky som nestretol nikoho ak nerátam jedného psíka na reťazi, ktorému robila spoločnosť ospalá mačka. Škoda, že dve z najkrajších chalúpok boli asi v takom stave, že už do nich ľudská noha nevstúpi. Keď som obzeral jednu z nich začal na mňa štekať odkiaľsi pes, pridal sa k nemu ďalší, už som uveril slovám rodáčky, že keď trávi leto v dedine rozozná ich podľa hlasu. Naozaj štekal každý inak. Neuhryzol ma na šťastie žiadny. Žiaľ nastal čas sadnúť do auta a vrátiť sa tam, kde čas akoby uteká stále rýchlejšie a rýchlejšie.