V okrese Lučenec vyhrali OĽANO

Voliči aj tu pomohli celkovému víťazovi volieb. Silný hlas tu tradične mal maďarský volič.

1. mar 2020 o 8:01 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Prinášame vám výsledky volieb v okrese Lučenec, ako ich uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky po zrátaní 99,83 percenta hlasov.

Víťazom volieb v okrese Lučenec sa stal celkový víťaz parlamentných volieb, hnutie OĽANO so ziskom 23,74 percenta voličských hlasov (7 388 hlasov). Na druhom mieste skončila strana Smer - SD so ziskom 17, 63 percenta hlasov(5 486 hlasov). Pomyselný stupeň víťazov uzatvára ĽSNS so ziskkom 8,92 percent(2 788 hlasov).

Na ďalších priečkach je poradie nasledovné:

MKO-MKS - 8,92 percent (2 777 hlasov)

Sme rodina - 8,11 percent (2 524 hlasov)

Most-Híd - 7,24 percent (2 254 hlasov)

Za ľudí - 5,36 percent ( 1 669 hlasov)

PS-Spolu - 4,88 percent ( 1 521 hlasov)

SaS - 4,4 percent ( 1 370 hlasov)

Ostatné politické strany skončili pod hranicou 3. percent odovzdaných hlasov. Poradie pod touto haranicou je nasledovné: Dobrá voľba, SNS, KDH. Ostatné strany získali už len minimálny počet hlasov pod úrovňou jedného percenta.