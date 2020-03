V okrese Poltár výrazné víťazstvo Smeru-SD

Druhé OĽANO na nich stratilo takmer desať percent.

1. mar 2020 o 12:02 Radovan Vojenčák

POLTÁR. Prinášame vám výsledky parlamentných volieb v okrese Poltár, ako ich uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky po zrátaní všetkých odovzdaných hlasov.

Víťazom volieb v okrese Poltár sa stala strana Smer-DS so ziskom 27,75 percenta platných voličských hlasov (2 903 hlasov). Na druhom mieste skončilo hnutie OĽANO so ziskom 18,91 percenta hlasov (1 979 hlasov). Pomyselný stupeň víťazov uzatvára ĽSNS so ziskom 16,7 percent (1 702 hlasov).

Na štvrtom mieste skončila strana Sme rodina, ktorá získala 10,38 percent (1 086 hlasov) a SNS so ziskom 5,35 percent (560 hlasov).

Pod hranicou 5. percent skončili nasledujúce strany: Koalícia PS-Spolu, Za ľudí, Dobrá voľba, SaS , Vlasť a ďalšie politické subjekty.