V halenách chodili starší do kostola, mladší do mesta i v sychravé dni

Muži ich nosili ešte začiatkom minulého storočia.

3. mar 2020 o 13:47 Radovan Vojenčák

LUČENEC Ako predmet mesiaca marec vybrali v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci bielu súkennú halenu (tiež, širicu), vyrobenú na prelome 19. a 20. storočia, ktorú nosili muži v obci Horný Tisovník. Získali ju vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Halena je ušitá z domáceho súkna prírodnej bielej farby.

„Skladá sa z rovných častí, z ktorých najväčší bol stan s preložkou na pleciach, predný stan bol po celej dĺžke rovno prestrihnutý a vyhnutý na každú stranu do širokej légy, v rovnom výstrihu všitý veľký štvorhranný golier bez výzdoby, zapínanie na jednoduchý kožený remeň. Siahala niže polovice lýtka a nosila sa prehodená cez plecia,“ uviedla Michaela Škodová, etnologička NMG.

Širicu si ešte v prvých rokoch 20. storočia obliekali starší muži aj do kostola, mladší ju nosili do mesta a v sychravé dni.

„Halenárstvo (širičiarstvo) bolo krajčírstvo zamerané na šitie halien alebo širíc, t. j. širokých sedliackych kabátov z bieleho nefarbeného hrubého súkna. Od konca 19. storočia halenárstvo ako samostatné remeslo postupne zanikalo,“ doplnila etnologička.

Podľa jej slov sa týmto remeslom podomácky zaoberali aj samotní roľníci a pastieri. Ako remeslo sa halenárstvo ustanovilo až v 16. a 17. storočí. Halenárske cechy s pomerne značným počtom majstrov boli najmä v Bratislavskej, Nitrianskej, Tekovskej, Novohradskej, vo Zvolenskej a v Gemerskej stolici.

Do konca 18. storočia ich na Slovensku zostalo iba šesť, a to v Bratislave, v Trnave, v Hlohovci, vo Štvrtku na Ostrove, v Modre a v Pezinku. Roku 1872 si širičiari založili svoje spolky v Klenovci a Tisovci.

Na začiatku 19.storočia sídlili v Lučenci ôsmi halenári, ktorí nemali samostatný cech, ale tvorili cech spolu s krajčírmi. Od konca 19. storočia halenárstvo ako samostatné remeslo postupne zanikalo a haleny šili krajčíri, alebo sa zhotovovali doma, popri inom zamestnaní či pre vlastnú potrebu.

„Halenárstvo bolo za čižmárstvom druhé najfrekventovanejšie remeslo v Lučenci. Zápisnica halenárskeho cechu od 23. júla 1850 je dnes jedinou známou lučeneckou cechovou zápisnicou. Je vedená ručne v maďarskom jazyku," upozorňuje Škodová.

Zápisnica obsahuje menný register majstrov, zápisky vzťahujúce sa k hospodáreniu cechu, prísahu cechmajstra a prísahu osoby vstupujúcej do cechu. Cech halenárov prišiel o svoj majetok po vypálení Lučenca ruskou cisárskou armádou v r. 1849, kedy zhorela väčšina písomností a ostatných predmetov týkajúcich sa fungovania cechu – svedčí o tom samotný zápis o tejto udalosti v spomínanej zápisnici.