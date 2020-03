Kraslice zaplnili výstavnú sálu

Posledné vajíčka vystavujúca umelkyňa maľovaala ešte tesne pred výstavou.

4. mar 2020 o 16:24 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Vo Fiľakove si až do 10. marca môžete v Mestskom vlastivednom múzeu pozrieť výsledok trpezlivej práce ľudovej umelkyne Tünde Horkay Benko (na fotke pri tvorbe kraslíc). Tá sa už niekoľko rokov venuje zdobeniu kraslíc tradičnou metódou a tradičnými motívmi.

„Výstava Čarovné kraslice vznikla vďaka projektu od Fondu na podporu umenia. Moja žiadosť bola úspešná. V rámci neho som mala nájsť 260 historických motívov aj ich preniesť na vajíčka. Hlavnú časť tvoria ornamenty z Novohradu. Ďalšie sú z Hontu, Gemera, Spiša, horného Považia. Stále ich nebolo dosť do potrebného počtu, takže ich dopĺňajú motívy z maďarskej časti Novohradu a spod Zoboria,“ uviedla Benko.

Pre vajíčka nie je Fiľakovo poslednou zastávkou. Potom ich dostanú možnosť vidieť záujemcovia v Lučenci a Košiciach. Možno sa energia a čas pretavené do výroby originálnych kraslíc dočkajú aj inej prezentácie.

„Po pozbieraní motívov som vajíčka maľovala od septembra až do rána pred začiatkom výstavy. Moje kolegyne mi dali myšlienku, že by nebolo zle tie vajíčka odfotiť a dať ich aj do nejakej knižky,“ doplnila Benko.

Vo vlastivednom múzeu sa snažia dávať priestor ľuďom z regiónu ale sledujú aj miestnych umelcov a keď je príležitosť vždy ich práce radi vystavia.

„Sme radi, že sme pripravili tematickú výstavu, síce je to skôr, ale je to dobrá príprava. Ľudia sa tu môžu inšpirovať aké motívy môžu na vajíčka namaľovať. Po nej nasleduje fotografická výstava Svetového zväzu maďarských fotografov a potom vystavíme maľby miestnej maliarky," predostrela najbližšie plány múzea jeho riaditeľka, Viktória Tittonová.