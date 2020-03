Úradujúci majster padol pod lučeneckými košmi aj druhýkrát

Novohradskí basketbalisti znovu zaskočili lídra tabuľky.

5. mar 2020 o 7:46 Jozef Mikuš

LUČENEC. Stredajšie (4. 3.) 30. kolo Slovenskej basketbalovej ligy ponúklo aj ostro sledovaný zápas medzi BKM Lučenec a Interom Bratislava. Vzájomná bilancia týchto dvoch celkom v sezóne 2019/20 hovorila v prospech hostí, ktorí z troch vzájomných zápasov vyhrali dva. Novohradčania však bilanciu vyrovnali.

Lučencu vyšlo úvodné dejstvo, ktoré vyhral 22:14. Hostia z hlavného mesta následne výsledkovo ovládli druhú a tretiu štvrtinu, ale do vedenia sa nedostali. Mužstvo Petra Jankoviča si už záverečnú desaťminútovku ustrážilo a vyhralo výsledkom 74:66. Najviac bodov si za domácich pripísal Woods (15), o dva menej zaznamenal Anikienko. V drese hostí to najviac padalo Abrhámovi (16 bodov).

Na BKM Lučenec teraz čaká sobotný (7. 3. o 18.00 hod.) zápas 31. kola v Handlovej.

BKM Lučenec - Inter Bratislava 74:66 (22:14, 13:18, 18:19, 21:15)

TH: 14/11 - 14/11, Fauly: 18 - 19, Trojky: 7 - 7, Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Karnay

Lučenec: Anikienko 13, Eudy 10, Dunne a Murray-Boyles po 9, Jackuliak 2 (Woods 15, Musil 5, Miloševič a Zorvan po 4, Agusi 3)

Inter: Baťka 9, Ihring 3, Bulatovič a Skinner po 2, Alcegaire 0 (Abrhám 16, Körner 13, Fusek 10, Funderburk 9, Vlahovič 2)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Vieme, že Inter má obrovskú kvalitu, ale na tento zápas sme sa veľmi dobre pripravili. Bol to vyrovnaný duel od úvodného hvizdu rozhodcov. Nič sme nepodcenili, bojovali sme a hrali ako tím. Musím pochváliť všetkých hráčov za neskutočnú a užitočnú prácu na palubovke. Diváci boli výborní, hnali nás počas celého zápasu. Tento zápas sme síce vyhrali, ale my ideme ďalej. Musíme sa pripraviť na najbližší duel, ktorý odohráme v Handlovej. Ešte raz, ďakujem hráčom za výkony a za víťazstvo."

Russell Woods, hráč Lučenca: "Po dvoch prehrách za sebou sme potrebovali vyhrať. Hrali sme proti najlepšiemu tímu súťaže a preto sme museli hrať počas celého zápasu tvrdo a ofenzívne. Som rád, že som dal najviac bodov, ale dôležitejšie je víťazstvo. Vyhrali sme ako tím. Pred domácim publikum sa nám hrá veľmi dobre. Diváci vytvoria vždy výbornú atmosféru, ktorá nás ženie dopredu. Body musíme zbierať aj na palubovkách súperov, čo je dôležité hlavne teraz pred koncom základnej časti."

Aramis Naglic, tréner Interu: "Gratulujem Lučencu, odohrali veľmi dobrý zápas, predovšetkým s výbornou energiou a výbornou obranou. Robili nám problémy, nehrali sme našu hru, nedali sme ľahké body. Boli dobre pripravení na tento zápas, my sme sa trápili v útoku. Ukazuje sa, že nie sme tak dominantní, že titul už máme v rukách, čaká nás ešte veľa roboty, dlhá cesta a veľa ťažkých zápasov. Budeme bojovať do konca, potom aj v play off."

Richard Körner, hráč Interu: "Nezvládli sme vôbec zápas. Lučenec hral dobre, gratulujem im, boli lepší ako my."

Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - BC Prievidza 66:85 (19:20, 14:30, 17:19, 16:16), Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 83:76 (27:14, 9:17, 22:22, 25:23), Iskra Svit - BK Slávia Žilina 89:67 (22:18, 24:19, 17:12, 26:18).