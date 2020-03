Opitý vodič skončil v prevrátenom aute

Muž z Rimavskej Soboty sa odvážne vybral na hlavnú cestu.

5. mar 2020 o 9:45 Radovan Vojenčák

BANSKÁ BYSTRICA. V stredu ráno (4. marca) pred 5 hodinu ráno sa ocitol na ceste I/16 (hlavný južný ťah) 38-ročný vodič osobného auta z Rimavskej Soboty. Pohyboval sa v smere od Lučenca na Rimavskú Sobotu. Na mokrej ceste prešiel do protismeru, kde zišiel z cesty do priekopy a narazil do svahu. Auto sa cez strechu prevrátilo a vyhodilo ho naspäť na cestu, kde ostalo prevrátené na pravom boku. Dopravnú nehodu vyšetrujú policajti z Rimavskej Soboty.

„Pri dokumentovaní dopravnej nehody bol vodič podrobený dychovej skúške, pri ktorej mu bola nameraná hodnota, ktorá v prepočte predstavuje približne 1,23 promile alkoholu. Vodič sa pri nehode ľahko zranil," informuje krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Vodič bol bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vyšetrovanie nehody ukončia v tzv. super rýchlom konaní.