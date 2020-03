Dievčatá z Katsuda excelovali

Trio si v Banskej Bystrici vybojovalo zlaté medaily.

6. mar 2020 o 7:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. Džudo klub Katsudo Lučenec bolo v predposledný februárový víkend (22. a 23. 2.) súčasťou medzinárodného turnaja v Banskej Bystrici. Za novohradský klub nastúpili na tatami až 18 pretekárov, ktorým sa podarilo vybojovať 11 medailí.

„Je to veľmi pekný úspech našich športovcov. Mrzelo nás hlavne zranenie favorita turnaja vo váhe do 55 kg Tomáša Dovičiča, ktorého po druhom zápase museli previezť do nemocnice na pozorovanie. Tomáš je, našťastie, v poriadku. Na zápasoch sa podpísala aj choroba, keď Michal Kilačko a Bruno Majoroš fyzicky nestačili na svojich súperov. Michal skončil na peknom 7. mieste, Bruno v druhom kole vypadol,“ začal Martin Ľupták z Katsuda.

„Veľmi pekný výkon podala Diana Fekiačová. Pekný výkon podal aj reprezentant Slovenska Andrej Meša, ktorý po chorobe musel štartovať o váhovú kategóriu vyššie. Dokázal sa prebojovať do finále, kde však na prekvapenie prehral a skončil na krásnom 2. mieste,“ pokračoval Ľupták.