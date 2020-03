Lučenec v príprave zdolal Budapešť

Tréner Marián Berky do hry zapojil aj mladíkov.

6. mar 2020 o 7:29 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový klub z centra Novohradu sa rozhodol využiť prestávku a do semifinále Varta futsal ligy (20. 3.) si naplánoval dva priateľské zápasy. Lučenčania už majú prvého súpera za sebou a v meraní síl s Újpest Budapešť boli úspešní.

Tréner Marián Berky v zápase vyskúšal rôzne nové formácie a priestor dal aj mladým talentom z juniorky. Stretnutie sa napokon skončilo tesným víťazstvom Lučenca výsledkom 5:4.

Druhý prípravný zápas Mimel odohrá 13. marca o 19.00 hod., kedy v lučeneckej Arene nastúpi proti Vesprému.

Mimel Lučenec - Újpest Budapešť 5:4 (2:1)

Góly za Lučenec: Greško na 1:1, Petik na 2:1, Ferreira na 3:4, Grcič na 4:4, Wellington na 5:4.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Štvrtkový prípravný zápas proti Újpest Budapešť nám slúžil na vyskúšanie si rôznych formácií. Do zápasu bolo zapojených až 19 futsalistov - štyria brankári a pätnásť hráčov - z toho štyria boli mladíci z juniorky - Adrián Berky r. 2005, Radim Babiak r. 2003, Adam Husár r. 2003 a mladý Chorvát Maty r. 2002. Prvý polčas sme jednoznačne mali hru pod kontrolou, problém bol len v premieňaní šancí. Do 2. polčasu sme nasadili mladého brankára Husára a troch mladých hráčov, ktorých si dirigoval skúsený Grcič. Myslím si, že po krátkom čase strávenom na palubovke sa oťukali a predviedli v celku zaujímavý výkon. Nebáli sa a hrali aktívne smerom dopredu. Vypracovali si štyri príležitosti na strelenie gólu. Škoda, že aspoň jednu nepremenili, určite by si to zaslúžili. Teší ma, že sa nestratili. Víťazstvo 5:4 sa zrodilo, až keď sme posledné tri minúty do konca hrali power-play, kde sme strelili štvrtý a piaty gól."