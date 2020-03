Džudisti Junioru sa blysli pod Urpínom

Banská Bystrica bola cez víkend (22. a 23. 2.) dejiskom dvojdňového medzinárodného turnaja, na ktorom sa predstavilo vyše 700 pretekárov.

6. mar 2020 o 9:39 Jozef Mikuš

LUČENEC. Početnú skupinu účastníkov mal aj džudo klub Junior Lučenec, ktorý mal svoje želiezka v ohni v každej vekovej kategórii.

„V kategórii mini sme vo váhe do 30 kg mali až troch pretekárov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie. Richard Sasváry a Sebastián Stančík nemali na turnaji šťastie a neumiestnili sa. Viac sa darilo Matejovi Kákovi, ktorý po dvoch výhrach postúpil do semifinále, v ktorom prehral. V boji o bronz prekvapivo zlyhal a obsadil konečné 5. miesto. Dvojičky Laura a Nina Drugdové neštartovali v tej istej hmotnosti a obidve mali príležitosť umiestniť sa na najvyššom stupni. To sa im aj podarilo. Laura (do 34 kg) aj Nina (do 30 kg) porazili všetky tri súperky a vyhrali zlaté medaily. Max Mező (do 40 kg) sa po rozpačitom výkony z úvodu prepracoval z opráv až do boja o bronz, kde súperovi nedal šancu a vybojoval si tretie miesto,“ opísal výkony svojich zverencov v kategórii mini tréner Michal Bokor.

Junior získal medaily aj v kategórii mladších žiakov. Ema Danišová (do 36 kg), ktorá prešla do vyššej kategórie, potvrdila svoje kvality a prehrala len vo finále. Z Banskej Bystrice si doviezla striebro. Vo váhe do 50 kg zápasili Norbert Gál a Dávid Farkaš a obaja sa postavili na stupienok pre medailistov.