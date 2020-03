Ministerstvo chce vyššiu ochranu NP Muránska planina, niektorí lesníci ho navrhujú zrušiť

Až 50 percent národného parku má totiž tvoriť bezzásahové územie.

6. mar 2020 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR predstavili projekt zonácie Národného parku (NP) Muránska planina. Zástupca Mestských lesov Tisovec a niektorí ďalší naopak na rokovaniach navrhli národný park definitívne zrušiť. Podľa MŽP by tým región prišiel o vyše 1,2 milióna eur ročne. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Po zonácii sa podľa ministerstva môže stať NP Muránska planina historicky prvým národným parkom na Slovensku, ktorý bude spĺňať vysoké medzinárodné štandardy. Až 50 percent národného parku má totiž tvoriť bezzásahové územie. Z toho 93 percent tejto najprísnejšie chránenej zóny leží na štátnych pozemkoch v správe Lesov SR. Zároveň predstavuje jedno z najvýznamnejších útočísk pre hlucháňa.

"Zrušenie národného parku alebo jeho preradenie na nižšiu úroveň by malo fatálne následky na ochranu prírody v tomto nádhernom území. Navyše by vylúčilo akékoľvek možnosti rozvíjať región na pilieroch udržateľného turistického ruchu, tak ako sa to darí napríklad v Slovenskom raji," tvrdí MŽP.

Argumentom na zrušenie podľa envirorezortu nie je ani strata pracovných príležitostí, keďže väčšina bezzásahovej zóny leží na štátnych pozemkoch. "A vďaka novej, dnes už platnej legislatíve, aj štátni obhospodarovatelia majú nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Návrh zonácie preto ráta s ročnou náhradou za ušlý zisk vo výške viac ako milión eur pre subjekty v národnom parku," uvádza.

Štátny obhospodarovateľ sa tak podľa MŽP v žiadnom prípade nedostane pod finančný tlak. Naopak, náhradu môžu využiť na zachovanie pracovných miest. Navrhujú napríklad prechod na skutočne prírode blízke hospodárenie mimo bezzásahovej zóny, ktoré je náročnejšie na počet zamestnancov, no šetrnejšie k prírode.