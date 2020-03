Tamáši si na Liptove zahral do sýtosti

Hokejista z Rimavskej Soboty nebol spokojný so svojou produktivitou. V Banskej Bystrici si nevybojoval stabilné miesto v zostave.

7. mar 2020 o 5:57 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Útočník Alex Tamáši si zahral v aktuálnej sezóne Tipsport ligy za HC '05 iClinic Banská Bystrica i MHk 32 Liptovský Mikuláš, kam išiel na hosťovanie. Rovnako to bolo aj vlani. Pre Liptákov sa však sezóna skončila veľmi skoro, už vo februári.

„Samozrejme, že ma to mrzí a je mi to ľúto. Žiadny hráč nechce skončiť už vo februári a nezasiahnuť do bojov v najdôležitejšej časti, ktorou je play-off. Naďalej trénujem s tímom Liptovského Mikuláša,“ uviedol rodák z Rimavskej Soboty, kde aj začínal s hokejom.

Ako Tamáši dodal, v závere prestupového obdobia mal ponuky z prvoligových klubov, keďže druhá najvyššia súťaž pokračuje. „Záujem prejavili Martin, Topoľčany a Spišská Nová Ves, ale tiež tipsportligová Detva. Bohužiaľ, nevyriešilo sa to, pretože ma Liptovský Mikuláš nechcel nikde uvoľniť, a tak som musel ostať v MHk,“ vyjadril sa Tamáši.

Desať bodov

Jeho očakávania od tohto ročníka sa nenaplnili.

„Nehodnotím ho z môjho pohľadu pozitívne. Mal som iné ciele, hlavne čo sa týka kanadských bodov.