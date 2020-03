VÍKENDOVÝ SERIÁL: Mužov naháňala jediná žena v štartovnom poli

Aj ženy majú miesto za volantom a nemusia byť len do počtu. Príbeh Nataši Oláhovej je toho dôkazom.

7. mar 2020 o 14:00 Radovan Vojenčák, Július Jarábek

LUČENEC . V spolupráci s vydavateľom kníh o histórii nášho regiónu sme pripravili seriál o rôznych historických zaujímavostiach. Doteraz sme v ňom čerpali výlučne zo Zborníka vydaného pri príležitosti stretnutia priateľov regionálnej histórie v Lučenci v roku 2019. Teraz sa pozrieme na novšie udalosti, ktoré sú opísané v knihe Júliusa Jarábeka Vôňa benzínu – Obrazový sprievodca históriou zväzarmovského motoristického športu v Novohrade.

V Lučeneckých kníhkupectvách sa podľa slov vydavateľa nachádza už len niekoľko posledných kusov z tejto ojedinelej knihy plnej príbehov športových nadšencov. Kedže sa nám blíži MDŽ vybrali sme z nej spomienky jedinej autokrosovej jazdkyne v Novohrade Nataše Oláhovej, ktorá za svoju krátku pretekársku kariéru ukázala, že odvážne ženy môžu byť rovnocennými súperkami.

Nataša Oláhová sa narodila 3. novembra 1964 v Lučenci, počas svojej autokrosovej kariéry dosiahla zaujímavú štatistiku. Odjazdila 16 pretekov, cieľom prešla osemkrát. A osemkrát stála na stupni víťazov. Obsadila 1. miesto v Združených krajských majstrovstvách Slovenska v roku 1986. Keď si konečne vybojovala postup na majstrovstvá ČSSR, tak z technických a finančných dôvodov skončila s pretekaním.

Pri príprave techniky na preteky i počas nich jej pomáhali šikovní mechanici Janko Fehérpataky, Janko Fiľo či Ďuri Stupár. Buginu na preteky prevážali na klubovom valníku Škoda 706, neskôr na upravenom autobuse ŠD11 (vozili sa dve buginy). Tento bol po Nadinom ukončení pretekárskej činnosti prestavaný na prevoz jednej buginy a časť priestoru bola upravená na bývanie a spanie.

V súčasnosti sa venuje svojmu koníčku – motorkám a cestovaniu. Teda mototuristike. Zostala slobodná a je bezdetná.

Pretekárkou vďaka zájazdu zadarmo

Ako som sa dostala k motoristickému športu? Zase za tým bol Vlado Koška. V polovici 80. rokov AMK Fabianka robievall aj rôzne klubové zájazdy nielen na preteky, ale aj napr. spoločné lyžovačky. A na jednu takúto akciu som sa vychystala aj ja. Ale ak som chcela mať zájazd zadarmo, musela som byť členkou AMK Fabianka. Tu som sa spoznala s aktívnymi pretekármi a začala som nasávať atmosféru pretekov.

Pomáhala som pri organizovaní pretekov na trati v Kľačanoch či pri jazdách zručnosti. V tej dobe sa Vlado venoval automobilovým súťažiam. Spolujazdca mu robil Jaro Severíni z Hnúšte. Boli s ním problémy kvôli tomu, že nebol „poruke“. Preto ma Vlado oslovil s tým, že vidí môj záujem o šport, som akčná, či by som nesadla na sedadlo spolujazdca do jeho Wartburgu. A Jaro medzitým prešiel do iného auta k Trhanovi (tiež z Hnúšte) a istý čas tiež ako posádka jazdili s Vladom za rovnaký AMK. Vlado so mnou odjazdil štyri súťaže (Veľký Krtíš, Púchov, Pezinok a Brezno). Bez väčších výsledkov, pretože Wartburg mal v triede do 1000 ccm silnú konkurenciu. To bol rok 1984.

V nasledujúcom roku si Vlado kúpil buginu. Chcel sa venovať autokrosu. Keď bol niekde mimo, potajme som sadla do jeho buginy a trochu sa previezla. Hneď nato mi Vlado ponúkol , či si ju nechcem vyskúšať na trati.

Za buginou stojí Natašin otec. (zdroj: kniha Vôňa benzínu)

Mysleli, že jej odtrhlo ruku

Previezli buginu do Fiľakovských Kľačian a ja som začala krúžiť svoje prvé kolá v teréne. Postupne som sa kolo za kolom zlepšovala, až som nakoniec obrátila buginu na strechu. Tu je potrebné upozorniť na jeden moment. Mala som oblečenú červenú kombinézu a pri „kolostrešnej kombinácii“ sa uvoľnil z buginy hasiaci prístroj a vyletel von.

Hneď všetci zdúpneli v domnienke, že mi odtrhlo ruku (pár mesiacov predtým mal podobnú nehodu Ivan Pastorek a pri prevracaní sa buginy sa mu ruka dostala medzi rám a terén a prišiel o pár prstov – od tej havárie boli prijaté sprísnené predpisy a buggy museli mať povinne okolo kabíny oceľové sieťky). Výsledky boli dobré a okamžite sa vybavila pre mňa licencia motoristického športovca.

Vydarené prvé preteky

Mojím prvým riadnym pretekom bol autokros v Žitavanoch v roku 1986. Pretekárskou technikou bola spomínaná Vladova bugina (Wartburg so zadným pohonom od Milana Maťátka z Karlových Varov). Vlado si obstaral štvorkolku od Křesťana s motorom z vrtuľníka. V Žitavanoch som si hneď v tréningu vyjazdila najlepší čas v hodnotení ZKM a druhý najlepší čas celkovo, čím som sa stala senzáciou pretekov. Vo finálovej jazde som vyrazila na čele štartovného poľa, ale pred prvým horizontom mi „zdochol“ motor.

Rýchle som vyskočila z buginy a začala hľadať "závadu". Hneď som si všimla, že nebeží elektrický ventilátor chladenia a okamžite reagovala. Párkrát som pohýbala s hlavným vypínačom elektrického systému a ventilátor sa rozbehol. Okamžite som naskočila do buginy, naštartovala a vyrazila. To ma už dobiehali ostatní pretekári o celé kolo. Začala som stíhaciu jazdu, ktorú zastavila až šachovnicová vlajka. Nemala a som ani predstavu, koľkých som obehla. Konečným druhým miestom som si získala veľké množstvo fanúšikov. Aj keď si veľa z týchto pretekov nepamätám, nakoplo ma to k ďalším vynikajúcim umiestneniam v sezóne 1986.

V Partizánskom som tiež vybojovala strieborný veniec, ale vo Zvolene-Budči a v Podbrezovej-Hornej Lehote som už nedala nikomu šancu a domov som niesla zlaté vence. Z Podbrezovej som si okrem plného počtu bodov doviezla aj zničenú a odpísanú buginu.

Pre rok 1987 som si teda musela zohnať druhú buginu. Postúpila som na majstrovstvá Slovenska (M SSR) a čakali ma tvrdšie súboje so starými harcovníkmi. Z Čiech sme kúpili dvojmotorú buginu 2xWartburg. Prevodovku v strede poháňali dva motory Wartburg z dvoch strán. Nešťastné riešenie kvôli zle rozloženej hmotnosti. Bugina mala ťažký zadok a veľmi ľahký predok. Pri akcelerácii sa stavala na zadné, nemala ochotu zatáčať v zákrutách, proste zlé spomienky. A použitej technike aj zodpovedali výsledky v tejto sezóne.

Nadi sa podarilo dojazdiť iba jedny preteky v Partizánskom a získala body do hodnotenia za druhé miesto. Pre ďalšiu sezónu si zohnala buginu s radovým 6-valcovým motorom Mercedes. Jej najvýkonnejšia bugina, s ktorou odjazdila sezóny 1988 a 1989. Po ukončení aktívnej činnosti ju predala Lacovi Vargicovi, po ňom na nej jazdil Laco Stremi.

Naďa prvé dva preteky v roku 1989 vynechala pre povinnosti na Vladových pretekoch, ktorých termíny sa prekrývali. Druhým miestom v Môlči a tretím v Partizánskom si zabezpečila postup na majstrovstvá ČSSR. A len malý krok chýbal k tomu, aby získala majstrovský titul.

Chvíle plné adrenalínu

Ako to vyzeralo počas pretekov, ukazujú klubové kroniky Automotoklubu Fabianka. Vybrali sme na ukážku pretekov zo sezóny 1988 a 1989.

25. 9. 1988 Žitavany – jazdili sa posledné preteky majstrovstiev Slovenska. Naďa nemala na svojom konte ani jeden bod. Dva preteky nedojazdila pre technické chyby a dva neabsolvovala pre kuriózne zranenie. Prešla ju vlastná bugina a okrem poranenia nôh si vyvrtla aj krčný stavec. V Žitavanoch však už bola v pohode. Po tréningoch sa dostala do prvej rady v rozjazde. Tú dojazdila na druhom mieste.

V semifinále opäť zvádzala urputné boje s Janom Medveďom a znovu skončila druhá za ním. Vo finále znova tlačila pred sebou Medveďa, ale tento súboj využil Žec z tretej pozície a oboch predbehol. V šiestom kole zradila Medveďa bugina a v cieli sa Naďa postavila na „bedňu“ nad označenie „2“. Naďu jediné vavrínové umiestnenie posunulo v celkovom hodnotení na 10. miesto v majstrovstvách Slovenska.

16. 7. 1989 Môlča – boli to prvé tohoročné preteky, na ktorých mohla Naďa konečne štartovať. Všetci čakali, aké výkony podá po ročnej prestávke. Štartovala s buginou s motorom Mercedes. Suverénne vyhrala svoju rozjazdu. V semifinále vyletela z trate, ale vrátila sa do boja. Už opatrnejšie, ale na prvom mieste. Okamžite sa ponáhľala do depa s tým, že buggy nebrzdí. Mechanici nemali veľa času, ale podarilo sa im brzdy sprevádzkovať.

Do finále Naďa štartuje zo stredu prvého radu. Prvých 5 kôl jazdí na čele pretekov, kým ju nepredbehne Rügö. V cieli Naďu odmávli na druhom mieste. Až potom sa dozvedáme, že od štartu jazdila bez bŕzd.

1. 10. 1989 Lučenec (Fiľ. Kľačany) – posledné preteky sezóny boli na domácej pôde, v ktorom mala Naďa šancu získať titul majster SSR. Ale musí vyhrať! V tréningu jazdí v pohode a s chuťou. V poslednom kole však spomaľuje a z buginy sa ozýva nepríjemný zvuk.

V depe zisťujeme jeho príčinu – rozsypaný diferenciál. To bol koniec nádejám na titul.

Ukážku z knihy Júliusa Jarábeka – Vôňa benzínu redakčne pripravil:

 Radovan Vojenčák