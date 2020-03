Handlová prerušila nepriaznivú sériu výhrou nad Lučencom

Sobotný zápas nebol pre BKM Lučenec víťazný.

8. mar 2020 o 11:10 Jozef Mikuš

LUČENEC. Radosť z víťazstva nad lídrom z Interu vystriedal smútok z tesnej prehry v Handlovej. Mužstvo BKM Lučenec v sobotnom (7. 3.) 31. kole Slovenskej basketbalovej ligy nezvíťazilo.

Novohradčanom sa nepodarilo zachytiť úvod a museli tak doháňať rozdiel z prvej desaťminútovky. "Klobúk dole pred mojimi zverencami, ktorí dokázali zmazať 15-bodové manko a v závere strhnúť vedenie na našu stranu. V posledných sekundách nám chýbalo viac šťastia," zhodnotil tréner Lučenca Peter Jankovič.

Handlová tak na úkor Lučenca pretrhla sériu siedmich ligových prehier. Na BKM Lučenec teraz čaká zápas 32. kola doma v Arene proti Žiline (sobota 14. 3. o 18.00 hod.).

MBK Baník Handlová - BKM Lučenec 75:73 (26:13, 21:21, 14:16, 14:23)

TH: 18/11 - 9/7, Fauly: 18 - 20, Trojky: 6 - 6, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Barotš)

Handlová: E. Harris 17, Allen jr., Bowman jr. a Radukič po 12, Mrviš 2 (Petráš 13, Jašš 3, Jankovič a Mitrovič po 2)

Lučenec: Murray-Boyles 13, Eudy 11, Musil 10, Anikienko 7, Jackuliak 0 (Miloševič 12, Woods 10, Agusi 5, Zorvan 3, Dunne 2)

Ostatné výsledky: Inter Bratislava - BC Prievidza 88:75 (19:20, 23:17, 22:20, 24:18), BK Slávia Žilina - Patrioti Levice 73:74 (18:11, 18:26, 16:18, 21:19), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit 107:102 (34:25, 31:26, 19:22, 23:29).

Tihomir Bujan, tréner Handlovej: „V prvom polčase sme hrali dobre, no v druhom sme od nastoleného tempa upustili. Prispôsobili sme sa hre Lučencu a prestali sme produkovať to, na čom sme sa v šatni dohodli. Inkasovali sme ľahké koše a znervózneli sme. Záver stretnutia sme zdramatizovali, ale som rád, že sa basketbalové šťastie konečne usmialo aj na nás. Chcel by som poďakovať handlovskému hľadisku za vynikajúcu atmosféru, ktorá sa na našom triumfe podpísala.”

Miles Bowman jr., hráč Handlovej: „Bol to fyzicky náročný zápas, v ktorom sme museli siahnuť na dno svojich síl. Konečne som mal šancu chytiť sa strelecky, ale aj na doskoku. Hrali sme proti silnému celku z čela tabuľky a dokázali sme, že pokiaľ hráme tímovo, tak môžeme zdolať kohokoľvek. Dúfam, že s týmto mužstvom ešte dokážeme veľa.”

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Gratulujem Handlovej k víťazstvu, ktoré sa už od nej očakávalo. Veľmi ťažko sa hralo proti tak kvalitnému tímu, akým domáci v súčasnosti disponujú. Celý zápas sme ťahali za kratší koniec, pretože sme nezachytili úvod. Klobúk dole pred mojimi zverencami, ktorí dokázali zmazať 15-bodové manko a v závere strhnúť vedenie na našu stranu. V posledných sekundách nám chýbalo viac šťastia.”

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Handlová pretrhla šnúru prehier a aj napriek tomu, že to bolo v zápase proti nám, tak domácim gratulujem. Úvod sme nezachytili a Handlovčania boli v prvom polčase viac koncentrovaní. Napriek tomu sa nám podarilo dotiahnuť, no do úspešného konca sme zápas nepriviedli. Musíme sa vrátiť k tímovej hre a som si istý, že porazíme kohokoľvek.”