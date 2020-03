Mestskí poslanci sú nespokojní s novinami, vyčlenili na ne len polovicu peňazí

"Žiadame, aby médium bolo informačné a nie názorové pre vedenie mesta," povedal na zasadnutí poslanec Michal Demeter.

9. mar 2020 o 13:24 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Nespokojnosť skupiny poslancov s obsahovou stránkou mestských novín Gemerské Zvesti/Gömöri Hírlap (GZ/GH) je dôvodom polovičného zníženia príspevku na ich financovanie v tohtoročnom rozpočte Rimavskej Soboty. Pri schvaľovaní rozpočtu na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval poslanec Michal Demeter.

"Na Gemerské zvesti vyčleníme len polovicu financií na tento rok vzhľadom na to, že v nich nie je dodržiavaný ich štatút. Žiadame, aby médium bolo informačné a nie názorové pre vedenie mesta. Ak nepríde k náprave, tak z našej strany nebude ochota dofinancovať toto médium na druhý polrok," zdôvodnil Demeter.

Ako odpovedal primátor Jozef Šimko, on osobne by nemal problém ani s tým, keby poslanci hneď zastavili vydávanie novín. "Zvážime, akou formou budeme písať. Ja do GZ/GH nemusím písať, ani pán prednosta nemusí. Ak to bude našim občanom vyhovovať, budeme noviny vydávať tak, ako ich budú písať naši redaktori alebo poslanci MsZ," poznamenal.

GZ/GH začali vychádzať v roku 1968 a približovali dianie v Rimavskej Sobote i v celom okrese. V súčasnosti majú rozsah 16 strán, polovicu v slovenskom a druhú polovicu v maďarskom jazyku. Bezplatne sú distribuované do poštových schránok obyvateľov mesta a mestských častí. Vychádzajú dvakrát do mesiaca a na ich príprave sa podieľajú dvaja píšuci a jeden technický redaktor.