Fiľakovo v súťaži o Žihadielko nevyhralo, mesto postaví vlastné detské ihrisko

Na sídlisku Farská lúka vznikne aj nové parkovisko.

11. mar 2020 o 10:41 SITA

FIĽAKOVO. Kompromisné riešenie našlo vedenie mesta Fiľakovo v diskusii s obyvateľmi sídliska Farská lúka, ktorí nesúhlasili s výstavbou parkoviska v priestore medzi obytným domom a Materskou školou Daxnerova.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, nakoniec našli pre parkovisko iný priestor a v rámci revitalizácie tejto časti sídliska tu samospráva vybuduje aj nové detské ihrisko.

Obyvateľom sa pôvodný návrh poslanca Ladislava Flachbarta vybudovať parkovisko pri škôlke na Daxnerovej ulici nepozdával, pretože by podľa ich slov ostali obkolesení betónom z oboch strán bytovky. „Návrh som predložil pre bezpečnosť našich detí. Hoci na začiatku obyvatelia nesúhlasili, podarilo sa nájsť riešenie k spokojnosti všetkých,“ uviedol poslanec s tým, že parkovisko mesto postaví na priestranstve oproti bytovke, konkrétne zo strany vedľa pekárne, na ktorom sa teraz nachádzajú pozostatky starého ihriska.

„Zvyšnú časť tohto priestoru zrevitalizujeme a vysadíme zeleň, čím získajú obyvatelia novú oddychovú zónu,“ priblížil primátor Attila Agócs a dodal, že mesto tiež zrekonštruuje cestu vedúcu popri pekárni k areálu VPS a chodník lemujúci priestor budúceho parkoviska a oddychovej zóny zo strany Daxnerovej ulice.

Parkovanie pri škôlke na Daxnerovej ulici bude z bezpečnostných dôvodov povolené len zo strany rodinných domov. „V projekte rátame s tým, že rodičia budú zastavovať pri druhom vchode škôlky, ktorý sa nachádza pri kotolni na Farskej lúke. Táto cesta bude jednosmerná, vďaka čomu bude premávka bezpečnejšia aj plynulejšia ako doposiaľ, keď rodičia stáli na Daxnerovej ulici,“ doplnil s tým, že mesto chce projekt zrealizovať ešte v tomto roku.

V rámci revitalizácie tejto časti sídliska sa samospráva rozhodla, že v nej vybuduje nové detské ihrisko. Umiestnené bude v priestore, kde malo podľa pôvodného návrhu stáť parkovisko. „Sledovali sme, ako sa Fiľakovčania spojili a bojovali o ihrisko Žihadielko až do konca súťaže. Sme veľmi radi takejto občianskej aktivite, preto sme sa rozhodli, že podáme žiadosť o dotáciu z Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo južného Novohradu. Ak by sa nám to podarilo, budeme vedieť postaviť ihrisko ešte v tomto roku. Ak by nám dotáciu neschválili, ihrisko postavíme v budúcom roku z vlastných zdrojov,“ informoval primátor.

Detské ihrisko bude môcť využívať široká verejnosť i deti zo susednej škôlky. „Osadíme novú bránu, vďaka ktorej budú mať deti zo škôlky prístup priamo na ihrisko,“ dodal na záver Agócs.