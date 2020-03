Návrh zonácie Muránskej planiny nezohľadňuje požiadavky a potreby ľudí, tvrdia lesníci

Slovenská lesnícka komora sa ohradzuje voči tvrdeniu, že je za zrušenie národného parku.

11. mar 2020 o 15:01 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Návrh zonácie Muránskej planiny nezohľadňuje požiadavky a potreby ľudí, tvrdia lesníci aktualizovaná v štvrtom a piatom odseku o reakciu Ministerstva životného prostredia



BRATISLAVA 11. marca (SITA) – Návrh zonácie Národného parku (NP) Muránska planina nezohľadňuje potreby a požiadavky ľudí a pracovníkov v tejto oblasti. Uviedla to Slovenská lesnícka komora (SLK) v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal hovorca organizácie Dávid Hančisnký.

SLK tak reaguje na návrh zonácie NP Muránska planina, ktorým chce Ministerstvo životného prostredia (MŽP) vyhlásiť na 50 percentách národného parku bezzásahovú zónu, v ktorej by nebola povolená ťažba dreva, zásahy lesníkov, lov zveri ani výstavba.



Podľa SLK presadzuje MŽP v uvedenej oblasti zmeny, ktoré nie sú v prospech ľudí, ale na ich úkor. Lesníci sa zároveň ohradili voči medializovaným tvrdeniam, že sú za zrušenie NP Muránska planina. Tvrdia však, že zonácia NP Muránska planina je odborne neodôvodniteľná a neprekonzultovaná.

„MŽP presadzuje návrh zonácie NP Muránska planina, ktorý nezodpovedá reálnemu stavu a reálnym možnostiam územia. Ide o administratívno-politický zámer umelo napasovať nevhodné územia do kategórie II. národný park podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov,“ uvádza v tlačovej správe SLK.



Organizácia tvrdí, že namiesto toho, aby sa MŽP poučilo z chýb, ktoré urobilo pri budovaní lokality UNESCO, volí rovnaký direktívno-reštriktívny prístup. Tieto chyby pritom Slovensko mali stáť množstvo peňazí, času a mali byť príčinou rôznych konfliktov, ktoré pretrvávajú dodnes.

To, že ide o nevhodný spôsob ochrany prírody, podľa SLK dokumentuje aj fakt, že voči zonácii Muránskej planiny vznieslo pripomienky aj množstvo dotknutých subjektov, ktoré sa obrátili na orgány štátnej správy. Lesníci upozorňujú, že finálny návrh zonácie je iný ako návrh, ktorý im bol predložený v prípravnom konaní. Jeho konečná podoba pritom nezohľadňuje pripomienky, na ktorých sa spolu s MŽP dohodli.



Vyhlásenia SLK sú pre MŽP prekvapujúce. „Ministerstvo vníma informáciu o tom, že SLK nechce zrušiť NP Muránska planina pozitívne. Bohužiaľ, toto tvrdenie nekorešponduje s výzvou, ktorá bola prezentovaná zamestnancom MŽP na stretnutí. Vo výzve sa vyslovene žiada zastaviť konanie o zonácii, zrušiť súčasný národný park a prehodnotiť územie na prírodný park,“ povedal pre agentúru SITA hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.



Envirorezort zároveň uviedol, že v súčasnosti sa uskutočňujú vzájomné stretnutia a rokovania, na ktorých má SLK možnosť predkladať svoje pripomienky, ktoré budú podnetom na hľadanie obojstranne prijateľných riešení.

MŽP však podotýka, že Muránska planina predstavuje významné územie výskytu tetrova hlucháňa. Tento druh vtáka potrebuje pre svoje prežitie rozsiahle územie bez akýchkoľvek ľudských zásahov, často s rozlohou aj 30 kilometrov štvorcových.

V správe Lesov SR sa nachádza 93 percent územia, ktoré by sa vďaka zonácii stalo bezzásahových. MŽP však vysvetľuje, že vyhlásenie bezzásahovej zóny by neohrozilo pracovné miesta. Vo svojom návrhu ráta so sumou 1,2 milióna eur ročne, ktorú by platila Lesom SR ako kompenzáciu ušlého zisku.

Národný park navyše považuje za príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu celého regiónu. Vzorom má byť NP Slovenský raj, kde sa podľa envirorezortu darí rozvíjať cestovný ruch, ktorý pozitívne prispieva k prosperite regiónu.