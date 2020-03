Lučenec už ročník nedohrá, po Tipsport lige končí aj SBL

Na ukončení súťaže sa dohodli účastníci s riaditeľom Petrom Mičudom.

12. mar 2020 o 13:53 SITA

BRATISLAVA/LUČENEC. Po stredajšom predčasnom konci sezóny v hokejovej Tipsport lige prišiel o deň neskôr rovnaký verdikt aj v najvyššej mužskej basketbalovej súťaži na Slovensku - SBL. Informuje o tom web basketliga.sk.

Na ukončení súťaže sa dohodli účastníci s riaditeľom Petrom Mičudom. Dôvodom je pretrvávajúce zdravotné a bezpečnostné riziko so šíriacim sa koronavírusom.

"Samozrejme, je nám ľúto, že k niečomu takémuto muselo prísť, ale v prvom rade nám ide o zdravie fanúšikov, hráčov, trénerov a funkcionárov. Situáciu na Slovensku nemožno podceňovať, práve naopak, s plnou vážnosťou k nej pristupujeme. Trend z posledných dní je jasný, po celej Európe sa predčasne ukončujú, respektíve na neurčito odkladajú súťaže, podujatia a ligové súťaže. Všetci sme hľadali riešenie, aby sme k tomuto kroku nepristúpili, no situácia s koronavírusom nabrala rýchly spád. S ťažkým srdcom, ale za jednohlasnej podpory všetkých účastníkov SBL sme sa preto k dnešnému dňu rozhodli predčasne ukončiť sezónu 2019/2020,“ povedal riaditeľ SBL Peter Mičuda.

SBL teraz chce požiadať Hraciu komisiu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), aby právoplatne ukončila aktuálny súťažný ročník. "Situáciu s koronavírusom ťažko predpovedať, preto by bolo z našej strany nezodpovedné, aby súťaž prípadne pokračovala aj za cenu toho, že by sa hrala bez divákov. Všetky aspekty sú v tomto prípade druhoradé, hlavná je bezpečnosť a zdravie všetkých. Aký to bude mať dopad na ligu, o tom je zatiaľ v tejto chvíli predčasné hovoriť,“ dodal Mičuda.