Prísne opatrenia pre koronavírus dočasne zmenia bežný život

Čo čaká ľudí v doprave, v školstve či pri nakupovaní?

12. mar 2020 o 15:58 TASR,SITA

Opatrenia na Slovensku prijaté vo štvrtok 12. marca ►Zavádzajú sa hraničné kontroly, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý, alebo prechodný pobyt. ►Všetky tri medzinárodné letiská - Bratislava, Košice, Poprad - budú pre osobnú prepravu uzavreté. ►Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie. ►Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe. ►Školy a školské zariadenia budú od pondelka (16.3.) zatvorené na dva týždne. ►Zatvorené ostanú aj sociálne a kultúrne zariadenia. ►Zatvorené budú bary, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

►Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Prevádzka obchodných centier cez víkend bude obmedzená (nakúpiť bude možné len potraviny, lieky a drogériu).

Ústredný krízový štáb prijal vo štvrtok 12. marca, pre šíriaci sa koronavírus na Slovensku, tvrdé opatrenia.

Informovali o nich dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková.

Všetky školy, predškolské zariadenia, univerzity a voľnočasové združenia na Slovensku budú od pondelka (16. 3.) na 14 dní zatvorené pre šírenie nákazy novým koronavírusom.

"Školy budú zatvorené od pondelka, aby sa ľudia na to stihli pripraviť," poznamenal Pellegrini.

Dni, kedy boli zatvorené, sa nezapočítavajú do tohto 14-dňového obdobia. Od pondelka platí pre všetky školy zavretie na 14 dní, či už boli, alebo neboli zatvorené.

Pellegrini potvrdil, že maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od 17. do 20. marca, sa budú musieť na minimálne dva týždne odložiť.

Zábava, stravovacie zariadenia a bary

Bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, wellness centrá, akvaparky, ale i detské kútiky budú od piatka (13. 3.) od 7.00 h zatvorené.

Obmedzí sa prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Malé obchodíky, ale aj reštaurácie budú otvorené.

Doprava a cestovanie

Na Slovensku sa zastaví alebo obmedzí medzinárodná vlaková a autobusová doprava a letecká doprava okrem carga a privátnych lietadiel.

Všetky tri medzinárodné letiská na Slovensku budú uzavreté.

Odcestovať budú môcť zahraniční rekreanti na Slovensku.

Obmedzená bude aj vnútroštátna vlaková a autobusová doprava.

Bližšie informácie o tom, v akom režime bude fungovať, poskytne neskôr rezort dopravy.

Saková informovala aj o rokovaniach s ministerstvom hospodárstva o zrušení všetkých zájazdov cestovných agentúr.

Riešiť budú tiež prepravu slovenských turistov, ktorí sú momentálne mimo územia Slovenska.

Styk so zahraničím a karanténa

Slovensko pre koronavírus zavádza od piatku od 7:00 hraničné kontroly na priechodoch so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska.

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

MinisterkaSaková zároveň vyzvala osoby, ktoré žijú v prihraničných regiónoch Rakúska a Maďarska a na Slovensku pracujú, aby si u zamestnávateľa vybavili potvrdenie o zamestnaní. Pri hraničných kontrolách totiž môžu byť vybavení prednostne.



Osoby, ktoré sa na Slovensko vrátia zo zahraničia, by podľa rozhodnutia ústredného krízového štábu mali absolvovať 14-dňovú karanténu, pričom ak majú obavy, že by mohli koronavíriusom nakaziť svojich príbuzných, budú môcť karanténu absolvovať v zariadeniach rezortu vnútra.

Povinnosť karantény teda platí aj pre osoby, ktoré prišli z iných krajín ako Čína, Taliansko, Irán alebo Južná Kórea.

Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, môže verejnosť nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby.

Ak sa u podozrivého potvrdí ochorenie, úrad bude informovať políciu a nakazenému tak bude hroziť väzenie v rôznych dĺžkach, a to od jedného do desiatich rokov. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.



Takisto pripomína, že pokuta do výšky 1 659 eur hrozí fyzickým osobám a do 20-tisíc eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény.

Zoznam, kontakty a územná pôsobnosť úradov sú dostupné na adrese http://www.uvzsr.sk/index.php?

