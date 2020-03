RegioJet ruší medzinárodné spoje, zatiaľ do 5. apríla

Vlakové a autobusové spoje RegioJetu medzi Českom a Slovenskou pôjdu naposledy v nedeľu 15. marca.

12. mar 2020 o 16:22 Marcela Ballová

ZVOLEN, BANSKÁ BYSTRICA. Opatrenia, ktoré krízový štáb našej krajiny prijíma v súvislosti s koronavírusom, sa dotknú aj dopravcov. Aktuálne oznámil dočasné prerušenie svojich medzinárodných liniek RegioJet, ktorého spoje majú zastávky aj v Banskobystrickom kraji, konkrétne Zvolene a Banskej Bystrici.

Súvisiaci článok Prísne opatrenia pre koronavírus dočasne zmenia bežný život Čítajte

"Na základe dnešného nariadenia vlády Českej republiky a tiež opatrení slovenskej vlády, prerušuje RegioJet prevádzku svojich medzinárodných vlakových a autobusových spojov, zatiaľ do 5. apríla," informoval Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet s tým, že posledné vlaky a autobusy do väčšiny krajín pôjdu 13. marca tak, aby sa eľte pred polnocou vrátili späť do Českej republiky.

"Vlakové a autobusové spoje medzi Českom a Slovenskou pôjdu naposledy v nedeľu 15. marca," upresnil hovorca.

Cestujúcim, ktorí si cestovanie spojmi spomínaného dopravcu, s odchodmi do 5. apríla, už rezervovali, budú peniaze za cestovné lístky vrátené bez stornovacieho poplatku.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.