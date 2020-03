Vyhlásenie REDOX, s.r.o. k vyjadreniam aktivistov Jána Štefančíka a Rudolfa Padu

Prepojenie na politickú stranu KDH, nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec, si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.

Prepojenie na politickú stranu KDH, nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec, si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.

Prepojenie spoločnosti REDOX, s.r.o. na konkrétnu politickú stranu, absolútne odmietame. Prepojenie na politickú stranu KDH, nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec, si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.

Prepojenie spoločnosti REDOX, s.r.o. na konkrétnu politickú stranu, absolútne odmietame. Prepojenie na politickú stranu KDH, nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec, si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.

Prepojenie spoločnosti REDOX, s.r.o. na konkrétnu politickú stranu, absolútne odmietame. Prepojenie na politickú stranu KDH, nás veľmi pobavilo. Domnievame sa, že pán Štefanec, si splietol slovenský kríž, ktorý stoji pri spoločnosti na cudzom pozemku mnohé roky. Tento kríž si pomýlil s krížom kresťanským, a preto omylom spojil našu firmu so politickým zoskupením.