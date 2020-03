Kontroly skomplikujú život ľudí pri hranici,tvrdia starostovia z okresu R.Sobota

Podľa ich slov to obyčajným ľuďom veľmi prekáža.

13. mar 2020 o 19:13 TASR

KRÁĽ/ABOVCE. Novozavedené kontroly na hraničných priechodoch a povinná 14-dňová karanténa pri návrate zo zahraničia skomplikujú život obyvateľov prihraničných obcí v okrese Rimavská Sobota. Vo vyjadreniach pre TASR sa na tom zhodli starosta Kráľa František Béres a starostka Aboviec Irena Hanobiková.

„Obyčajným ľuďom to veľmi prekáža. Chodia od nás pracovať učiteľky do maďarských škôl a ďalší pracovníci chodievajú do Miškovca či Ózdu. Zvykneme chodiť aj na nákupy do vedľajších maďarských obcí a vrátiť sa nazad je teraz ťažko. Musíme potom dodržať 14-dňovú karanténu a ľudia preto zostanú radšej doma," podotkol Béres, podľa ktorého sa takto utlmí život pri hranici.

Ako pokračovala starostka Aboviec, opatrenia pre koronavírus zásadne ovplyvnia život v ich obci, snažila sa ich preto ľuďom čo najviac priblížiť. Naši obyvatelia už o situácii vedia všetko, dvakrát sme to vyhlásili v obecnom rozhlase. Rozprávala som sa s občanmi aj osobne a bola som i v škole, priblížila starostka.

V katastri Aboviec sa nachádzajú dva hraničné priechody. Prvým je veľký priechod Kráľ Bánréve, na ktorom policajti od piatkového rána vykonávajú kontroly prechádzajúcich áut a upozorňujú cestujúcich na povinnosť dvojtýždňovej karantény. Druhý, menší, je situovaný neďaleko susedných Lenartoviec a podľa polície bude v piatok zablokovaný betónovými zátarasami.