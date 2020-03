Niektoré hraničné priechody aj v okresoch Veľký Krtíš a Rimavská Sobota sú zatvorené

Od 15. marca minimálne 10 dní nevpustia cudzincov na svoje územie Poliaci a minimálne 14 dní Ukrajinci.

15. mar 2020 o 9:48 (mb)

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, prijímajú preventívne opatrenia aj krajiny susediace so Slovenskom.

Podľa informácií, ktoré Polícia SR zverejnila na sociálnej sieti obnovuje Poľsko od dnešného dňa (15. 3.) hraničné kontroly a na svoje územie nevpustí žiadneho cudzinca minimálne 10 nasledujúcich dní. Dva týždne sa cudzinci nedostanú ani na Ukrajinu.

V našej krajine naďalej platia opatrenia, prijaté Krízovým štábom SR.

⇒ Osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe.

⇒ Osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice.

⇒ Osoby, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskou republikou a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény.

⇒ Osoby, ktoré žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, buď zostanú v zahraničí alebo na Slovensku a nebudú nikam cestovať (toto sa nevzťahuje na občanov SR s trvalým, alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva).

⇒ Karanténa sa nevzťahuje na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom, dokladom o náklade, a tiež na pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov za presne daných podmienok uvedených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva.

Zatvorené hraničné priechody: ►S Maďarskou republikou: Obec Peťov (most cez hraničnú rieku), Kalonda – Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce – Banréve, Hosťovce – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorjaújhelyy (peší priechord), Trstená pri Hornáde – Keked, Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin, Príbeník – Lácacséke, Schengenská cesta medzi Čunovom a Rajkou. ►S Českou republikou: Červený Kameň – Nedašova Lhota, Skalica - Sudoměřice, stará cesta. ►S Rakúskom: Záhorská Ves – Angern – kompa, Bratislava – Kopčianska ulica prechod do Rakúska, Moravský Svätý Ján – Hohenau. Všetky ostatné priechody sú aktuálne otvorené.

