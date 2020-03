Na Slovensku evidujeme už 72 pozitívnych prípadov, zavedené opatrenia mierne upravujú

Počet chorých bude podľa Inštitútu zdravotnej politiky len mierne prevyšovať kapacity našich nemocníc. Nakaziť by sa u nás nemalo viac ako 40% obyvateľstva.

16. mar 2020 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Slovensko momentálne v súvislosti s koronavírusom eviduje 72 pozitívnych prípadov. Po dnešnom rokovaní ústredného krízového štábu to povedal dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že nakazené osoby pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec. Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v platnosti, budú však mierne modifikované.

Povolí sa napríklad fungovanie práčovní a čistiarní, pneuservisov, autoservisov a odťahových služieb. Fungovať budú môcť aj taxislužby, budú však môcť prevážať len tovar, nie osoby.



Premiér tiež uviedol, že počet chorých bude podľa Inštitútu zdravotnej politiky len mierne prevyšovať kapacity našich nemocníc. Nakaziť by sa u nás nemalo viac ako 40% obyvateľstva. Informoval tiež, že k nám majú prísť tisícky kusov ochranných pomôcok z Turecka. Aj keď o ne podľa Pellegriniho žiada 23 krajín, pravdepodobne, budeme jediní, kto dostane výnimku. Lekárne požiadal, aby každému predávali len nevyhnutné množstvo liekov. "Aby sa nikto nemohol

zásobovať na úkor iných," dodal.



Ústredný krízový štáb bude podľa premiéra odporúčať vláde, aby na najbližšom rokovaní rozšírila stav núdze na celý segment zdravotníctva. Platil by tak napríklad aj pre súkromných poskytovateľov alebo záchranky, bez ohľadu na

vlastníctvo. Pellegrini tiež avizoval, že sa bude odporúčať všetkým prevádzkovateľom dopravných prostriedkov, budov, úradov či predajní, aby umožnili vstup len ľudom, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom chránení prekrytím nosa a úst. Premiér tiež požiada telekomunikačných operátorov o dáta, akým spôsobom sa hýbe mobilita na Slovensku. Uzatvárajú sa tiež hranice s Poľskom, keďže však už poľská strana hranice uzavrela, ide podľa premiéra o hermetické uzavrenie slovenských hraníc so všetkými susedmi.



Ako Pellegrini konštatoval, akonáhle sa ukáže, že ľudia neobmedzujú svoj pohyb, vláda môže kedykoľvek zasadnúť a prijať rozšírenie núdzového stavu na územie celého Slovenska. Občania by sa tak mohli pohybovať iba v prípade neodkladnej potreby, napríklad, keď pôjdu do práce alebo na nákup potravín. Zatiaľ je obmedzenie pohybu obyvateľov len v rovine odporúčaní.

Premiér tiež dodal, že prebieha diskusia s našimi susedmi o tom, ako sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí na jednej strane hraníc bývajú a na druhej pracujú. Ide napríklad o ošetrovateľky alebo zdravotníkov.

"V tomto je však zdravie a ochrana obyvateľov na prvom mieste, až potom sú záujmy rakúskych seniorov. Ale budeme rokovať, ako s

touto situáciu naložiť," konštatoval.



Riešiť sa majú aj výplaty sociálnych dávok pre marginalizované skupiny. Každý klient Slovenskej pošty by mal mať pri návšteve pobočky k dispozícii dezinfekciu rúk a ochranné prostriedky. Na niektorých miestach majú byť policajti, na najnavštevovanejších miestach aj armáda. Predseda vlády tiež informoval, že momentálne o repatriáciu žiada takmer tisíc Slovákov. Ich zvoz na naše územie sa má postupne plánovať.