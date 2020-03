Lučenecká radnica zabezpečí rúška, už dnes ich šijú miestne krajčírky

Primátorka Alexandra Pivková apeluje na ľudí, aby nosili ochranné rúška a boli zodpovední.

16. mar 2020 o 18:52 Marcela Ballová

LUČENEC. Krízový štáb mesta Lučenec sa dnes sústredil na zabezpečenie ochranných rúšok,ktorých je akútny nedostatok. Už dnes ich v centre Novohradu šije niekoľko miestnych krajčírok.

„Okrem svojich dodávateľov jednorazových rúšok zabezpečí mesto ušitie minimálne 100 kusov bavlnených rúšok denne nielen pre potreby mestskej polície a mestských spoločností, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov,“ informovala Alexandra Pivková, primátorka Lučenca s tým, že už dnes miestne krajčírky šijú rúška.

Podľa jej slov bude mesto prvý balík týchto ochranných pomôcok distribuovať postupne od 18. marca.

„Radnica bude bavlnené rúška postupne dopĺňať tým, ktorí ich nemajú a pritom navštevujú lekárov, obchody, čerpacie stanice, pekárne či cestujú autobusmi mestskej hromadnej dopravy,“ ozrejmila primátorka.

Podotkla, že vzhľadom situáciu, kedy neustále pribúdajú novým koronavírusom nakazení ľudia, mesto plánuje pomôcť občanom v relatívne krátkom čase.

Primátorka zároveň apeluje na Lučenčanov, aby si osvojili myšlienku, že nosiť rúška je absolútne prirodzené.

„Prosím všetkých, aby nevychádzali na verejnosť bez akejkoľvek ochrany. Rúško, i to bavlnené, je dnes nevyhnutnosťou. Bez neho by aktuálne nikto nemal vyjsť na ulicu, prípadne ísť do obchodu alebo k lekárovi. Kto nemá rúško, na prekrytie tváre a nosa môže použiť aspoň šál. Verím, že ľudia budú zodpovední a ohľaduplní.

