Maďarsko v pondelok o polnoci zatvorí štátne hranice

Do krajiny pustí už len svojich občanov.

16. mar 2020 o 21:00 SITA

BRATISLAVA. Maďarsko od dnešnej(16. marca) polnoci zatvorí štátne hranice so Slovenskom v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa polície Denisa Bárdyová. Do krajiny pustia hliadky iba tamojších štátnych príslušníkov.

Na Slovensku sa zatiaľ potvrdilo 72 ochorení, u väčšiny nakazených ide o mierny

priebeh. V Maďarsku v tejto súvislosti evidujú aj prvú obeť.



"Dostali sme informáciu, že Maďarsko dňa 17. marca 2020 o 00.00 hod. uzavrie štátne hranice so Slovenskou republikou. Do Maďarska pustia len ich štátnych príslušníkov. Osobná doprava bude možná cez hraničný prechod Čunovo - Rajka a

Medveďov - Vámosszabadi a nákladná doprava cez Čunovo - Rajka a Milhosť - Tornyosnémeti," informuje Bárdyová.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.