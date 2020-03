Lučenčan, ktorý sa vybral na tajomný Østrov

Peter Balko svoju druhú knihu zo žartu nazýva bestseller z Gemera.

18. mar 2020 o 23:17 Radovan Vojenčák

LUČENEC/BRATISLAVA Úspešný spisovateľ a scenárista Peter Balko pochádza z Lučenca, momentálne žije v Bratislave. Svojou prvou knižkou Vtedy v Lošonci doslova rozvíril vody slovenskej literatúry. Svojou bohatou obrazotvornosťou nadchol mnohých a tak možno jeho debut bez preháňania nazvať predajným bestsellerom, ktorý sa vydal aj za hranice Slovenska. Porozprávali sme sa s ním o jeho druhej knihe, ale prezradil nám aj čo sa chystá na plátna kín podľa jeho scenárov.

Koncom minulého roka vyšla vaša druhá kniha Østrov. Aj v nej sa tak ako pri debute Vtedy v Lošonci (2015, KK Bagala) ponárate do paraleného vesmíru, kde (nielen) v Lučenci opisujete miesta, ktoré žiaľ neexistujú – akým je napríklad podzemný svet pod Redutou. Myslíte, že by ste dokázali vypnúť zjavne bohatú predstavivosť a napísať niečo úplne bežné zo života bez takýchto príkras? Bavilo by vás to vôbec?

Nebaví ma opisovať realitu, baví ma rozbiť ju a poskladať nanovo. Od detstva ma fascinovali dobrodružstvá Julesa Verna a Troch pátračov, obrázkové knižky o dinosauroch i atlas hviezdnej oblohy. Neskôr prišli surrealisti, magickí realisti či autori hororových príbehov – všetci pracujú s realitou, ktorá je narušená, posunutá alebo vychýlená, no zároveň dokážu vypovedať o svete vôkol nás dôveryhodnejšie než nejedna reportáž.

Fantázia je pre mňa základnou hybnou silnou pri písaní. Bude to zrejme tým, že som mal krásne a pokojné detstvo, no túžil som po dobrodružstve. Hľadal som únik zo svojej komfortnej zóny – a týmto únikom sa stali sny. Písanie vnímam dodnes ako formu snívania. Avšak to, že doteraz nikto nevidel podzemný svet pod Redutou, bludičky unášajúce spisovateľov, cintorín písacích strojov či Oremov skalný previs v Cerovej vrchovine, ešte neznamená, že nič z toho neexistuje.

Na druhej strane vaša fantázia zjavne baví aj iných. Tak ako s debutom aj teraz ste sa dostali do výberu desiatich najlepších kníh za uplynulý rok v prestížnej súťaži Anasoft litera, aj keby ani táto kniha nedosiahla na vrchol, je to opäť veľký úspech a všetkým adeptom na víťazstvo sa dostane zaslúženej pozornosti. Čo ste cítili keď bola zverejnená nominácia? Viac radosť, či pocit zadosťučinenia?

Bol som dojatý. Živé vyhlásenie na Rádiu Devín som počúval v mojej obľúbenej bratislavskej kaviarni Next Apache po boku Dávida Koroncziho, čiže sme boli taká malá „Lošonc crew“. Keď porotcovia vybrali Østrov do desiatky, pípla mi nadšená sms-ka od môjho vydavateľa Kaliho Bagalu. Následne som sa pochválil manželke Vere, s Dávidom sme si dali kávu a becherovku, a to bola celá oslava. Musím však priznať, že ešte pár dní po vyhlásení sa moje ego spokojne nadrapovalo.

Anasoft litera je naša najprestížnejšia literárna súťaž, ktorá propaguje kvalitné knihy, organizuje besedy a čítačky, za čo patrí jej organizátorom obrovská pocta a vďaka. Samozrejme, peňažná výhra by potešila, ale najdôležitejšie je, aby slovenské knihy – nielen kuchárky, ezoterické manuály či detektívky, ale aj náročnejšie, originálnejšie či drzejšie diela – čítalo čo najviac ľudí. Až medzi čitateľmi začínajú knihy žiť svoje vlastné životy. Musíme sa o svoju literatúru starať, kultivovať ju, zaslúži si hýčkanie a opateru, pretože, koniec koncov, umenie je zrkadlom krajiny.

Akoby ste potenciálnych čitateľov pozvali na putovanie na tajomný Østrov, ktorým ste pomyselne opustili krajinu svojho detstva z debutu?

Østrov je román, ktorý rozpráva príbeh o pátraní syna po svojom zmiznutom otcovi. Je to príbeh o spisovateľoch. Je to príbeh o krajine, o magickej Cerovej vrchovine, prekliatom lučeneckom podzemí i hrozivom Østrove. Je to príbeh, v ktorom ožívajú mýtické bytosti, nočné mory i literárne postavy. Je to príbeh o láske, samote a hľadaní vlastného životného príbehu. Je to príbeh o obchode s imagináciou. Je to príbeh o fantázii a jej neskrotnej sile, ktorá dokáže vytvoriť nádherné snové paláce aj hrozivé nočné mory. Ako hovorí v knihe jedna z postáv: „Začne to ako vzťahová dráma medzi otcom a synom, pokračuje ako magicko-realistická detektívka a končí ako hororová rozprávka o fantázii.“

Určite už máte aj dostatočnú spätnú väzbu. Ako prijali knihu čitatelia? Bude z nej ďalší bestseller?