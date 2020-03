Na hranici pribudli betónové zátarasy

Boli sme sa pozrieť ako vyzerajú hranice s Maďarskom na dvoch miestach lučeneckého okresu.

17. mar 2020 o 20:10 Radovan Vojenčák

Koronavírus priniesol aj uzavretie hraníc s našimi južnými susedmi, boli sme sa pozrieť ako to tam vyzerá. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

RÁROŠ/KALONDA. Od pondelkovej polnoci Maďarská republika uzavrela hranice so Slovenskom, na svoje územie púšťa osobnú dopravu cez hraničný prechod Čunovo - Rajka a Medveďov - Vámosszabadi. Nákladnú dopravu cez Čunovo - Rajka a Milhosť - Tornyosnémeti. Išli sme sa dnes (17. marca) pozrieť ako vyzerá uzavretie dvoch menších prechodov k nášmu južnému susedovi.

Prvým miestom bol most cez Ipeľ na Rároši. Tu sa na vozovke nachádzajú betónové zátarasy, tie sú podporené betónovými kusmi na chodníkoch, v čase našej zastávky (o 14:45) most strážili dvaja príslušníci maďarskej polície, ktorí sa bavili o čomsi so ženou, ktorá sem prišla na aute s poznávacou značkou okresu Lučenec. Aj podľa priloženej fotky vidno, že na rozdiel od ženy, ktorá sa chránila rúškom oni nemajú pri sebe žiadnu ochranu.

Zašli sme sa pozrieť aj na niekdajší hraničný priechod v Kalonde, za ktorým je najbližšia dedina Ipolytarnóc známa svojím prehistorickým geoparkom. Najskôr nás dopravná značka upozornila, že treba znížiť rýchlosť na 70 km kvôli práci na ceste. Potom na päťdesiatku a zrazu za miernou zákrutou uprostred cesty je dočasne umiestnená značka Zákaz vjazdu, riskli sme to kedže sme boli na bicykloch a išli sme ďalej.

Chceli sme sa prípadne porozprávať s maďarskými policajtami, kedže v tomto prípade som v Kalonde vyzdvihol "tlmočníka". Aj tu cestu pretínala betónová zátarasa. Dokonca ešte na slovenskom území. (ešte, že to nevidí Ján Slota) Policajti boli obďaleč v aute približne na hraničnej línii kde začína turistický chodník vedúci po štátnej hranici až po Šiatorskú Bukovinku. Nechceli sme zistiť či aj títo páni policajti sú zhovorčiví a tak sme sa po historickej fotke (lebo dúfame, že tento stav nebude trvať dlhšie než je to nutné) pobrali späť do "bezpečia".

