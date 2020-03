Od štvrtka premáva MHD v prázdninovom režime

Zároveň samospráva Lučenca rozbieha informačnú a osvetovú kampaň

18. mar 2020 o 16:41 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Na stredu 18. marca zvolala primátorka mesta Alexandra Pivková ďalšie zasadnutie krízového štábu mesta z dôvodu potreby vykonania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. štáb prijal nasledujúce opatrenia.

„S účinnosťou od štvrtka 19. marca 2020 bude Mestská hromadná doprava (MHD) v meste Lučenec fungovať v prázdninovom režime.Zároveň mesto spúšťa aj informačnú a osvetovú kampaň - Naša jediná vakcína je disciplína," uvádza samospráva na internetovej stránke mesta.

Plagáty s touto výzvou budú distribuované do všetkých informačných tabulí mesta, vývesných vitrín v bytových domoch v správe SPOOL, a.s., ako aj do všetkých otvorených prevádzok novinových stánkov, trafík, potravín, večierok, čerpacích staníc a podobne. informovala primátorka Alexandra Pivková.