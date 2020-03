Rapčan a Čintalanová majstrami Slovenska

Medaily si na šampionáte v juniorskej kategórii prebrali viacerí zástupcovia rimavskosobotskej Lokomotívy.

18. mar 2020 o 18:13 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Zápasník Pavol Rapčan (Lokomotíva Rimavská Sobota) sa stal juniorským majstrom Slovenska vo voľnom štýle. V Snine sa predstavil vo váhe do 61 kg. Medailové úlovky si však priniesli aj ďalší zápasníci z Gemera. Na striebornej priečke sa umiestnil Erik Rácz (do 57 kg).

Zhodne tretie miesto obsadil trojlístok Ľuboš Genya (do 57 kg), Brian Molnár (do 65 kg) i Jakub Vydra (do 61 kg), no ten pre zranenie vzdal obidva zápasy. V jeho hmotnostnej kategórii sa predstavili traja pretekári.

„Rapčan obhájil titul z vlaňajška a zabezpečil si miestenku na majstrovstvá Európy juniorov. Rácz prekvapil, druhé miesto predstavuje pre neho maximum. Genya súťažil po dlhšom čase, jeho tretie miesto je pekné. Molnár to skúsil vo vyššej hmotnostnej kategórii,“ uviedol tréner Lokomotívy Rimavská Sobota Jozef Radnóti.