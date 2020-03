Každá opatrovateľka, ktorá uviazla v zahraničí má právo sa rozhodnúť, či počká tam, alebo sa vráti

O aktuálnej situácii opatrovateliek v zahraničí i tých doma hovorí majiteľka sprostredkovateľskej agentúry Michaela Melichová.

19. mar 2020 o 12:30 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Už teraz je jasné, že udalosti, ktoré odštartovala pandémia koronavírusu Covid-19 budú mať viacero dopadov na život bežných občanov. Aký presne to nikto nedokáže v tejto situácii povedať ani odhadnúť. Teraz je však aktuálnym problémom v súvislosti s uzavretím hraníc, že za nimi zostalo aj množstvo opatrovateliek a opatrovateľov. Na druhej strane je na Slovensku druhá polovica, ktorá netuší kedy vystrieda svoje kolegyne a kolegov. Rozhodli sme sa na vzniknutú situáciu opýtať Michaely Melichovej majiteľky sprostredkovateľskej agentúry M-Deutsch s. r. o., ktorá má aktuálne plné ruky práce s riešením vzniknutej situácie.

Koľko opatrovateliek a predpokladám aj že opatrovateľov vaša agentúra zastupuje? Koľko z nich zostalo na Slovensku? Viete povedať, koľko pracuje slovenských opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku?

Fenomén opatrovníctva slovenských žien a mužov v Rakúsku môžeme na Slovensku pozorovať už od 90. rokov uplynulého storočia. Podľa odhadov sa počet opatrovateliek pracujúcich v Rakúsku postupne zvýšil po našom vstupe do EÚ na necelých 10 000 a ďalší rast až na úroveň viac ako 20-tisíc dosiahol po legalizácií opatrovania v Rakúsku a príchode ekonomickej krízy na Slovensko v roku 2009. Počet opatrovateliek kulminoval v roku 2015, kedy v Rakúsku legálne pracovalo viac ako 26 a pol tisíca slovenských opatrovateliek. Ku koncu roku 2018 toto číslo kleslo na približne 23 a pol tisíc. Naša agentúra momentálne zastupuje 60 opatrovateliek, z ktorých skoro polovica ostala v zahraničí.

Ako sa ide vzniknutá situácia riešiť, Stiahnu sa plošne domov, či to bude na ich rozhodnutí?

Vytvorili sme uzavretú skupinu na sociálnej sieti FB, kde sa snažíme opatrovateľky informovať o všetkých dôležitých krokoch a prognózach, ktoré naša a Rakúska vláda oficiálne zverejní a upozorniť ich na všetky možné varianty možností s ich hrozbami i výhodami a samozrejme snažíme sa ich povzbudzovať všetky, tie, ktoré tam ostali, potrebujú psychickú podporu a kompletné informácie presne tak, ako tie, ktoré museli ostať doma, síce so svojimi najbližšími, no bez finančných prostriedkov. Mnohé z nich sú rozvedené matky viacerých detí, ktoré živia samé, a tak ich strach a obavy sú presne tak mocné ako obavy ich kolegýň, ktoré ostali v AT. Je týždeň od vyhlásenia mimoriadnej krízovej situácie a ešte stále sa veľa vecí oficiálne nevie, čo je pochopiteľné, nakoľko musia vlády oboch krajín riešiť mnoho vzniknutých situácií spojených s vírusom Covid -19.

Každá opatrovateľka, ktorá v zahraničí uviazla má právo rozhodnúť sa, či počká v zahraničí ako sa mimoriadna situácia vyvinie, alebo využije ponuku svojej domovskej krajiny, prísť domov prepravou vlády a ostane v karanténe v Gabčíkove. Pre akútne prípady sme ponúkli možnosť prepravy po hranice jedným z členov rodiny kde opatrujú, kde by ich na Slovensku čakal rodinný príslušník, ktorý by musel do karantény s nimi. Samozrejme všetko v možnostiach, aké máme a po dohode so zamestnávateľskou rodinou.

Ako dlho podľa vás majú vôbec šancu tam zostať a vydržať robiť svoju často krát namáhavú prácu?

Na túto otázku vám dnes neodpovie nikto. Po poslednom zasadnutí vlády ale vieme, že mimoriadna situácia bude trvať dlhšie ako avizované 2 týždne, nakoľko počet infikovaných neustále pribúda. Ako dlho sa rozhodnú ostať, či využijú prepravu vlády, alebo nie, závisí hlavne od ich psychického stavu, no musím zdôrazniť, že tie opatrovateľky, ktoré sú mimo internetového pokrytia zvládajú situáciu omnoho lepšie, napriek tomu, že pracujú s dosť ťažkými prípadmi.

Ako by malo vyzerať prípadné stiahnutie? Vyšlú sa pre ne autobusy?

Všetky ženy, ktoré v AT uviazli sme informovali o možnosti prepravy, ktorú poskytla vláda SR. Myslím, že od nás zatiaľ túto možnosť využila iba jedna a jedna ju zvažuje. Informovali sme ich o hrozbe cestovať v jednom autobuse niekoľko hodín s ďalšími cudzími (cca 44 )ženami, ktoré budú v Rakúsku vyzdvihnuté. No upozornili i na to, že to bude možno jediná možnosť na najbližšie obdobie ako sa dostať domov. Musím i zdôrazniť, že na rakúskej strane mnohým ľudom stále nedochádza závažnosť situácie a ohrozili nielen opatrovateľky, ale i svojich starých rodičov.

Dve opatrovateľky máme v dvojtýždňovej karanténe, kvôli nedbalostí detí pacientov, ktorí svojich rodičov navštívili po týždňovej lyžovačke v Taliansku.

Tie opatrovateľky a často krát aj ich rodiny, ktoré zostali na Slovensku prišli teda o príjem, kedže nemohli ísť na striedanie?

Áno ako som už spomínala, sú to prevažne ženy, ktorým sa rodinný život vzhľadom na ich permanentné "kočovanie" rokmi rozpadol a mnohé z nich sú na výchovu detí odkázané samy na seba.

Rakúske úrady vyčlenili peniaze z rezervného fondu na túto mimoriadnu situáciu a ponúkli možnosť požiadať o návratný príspevok, no dnešným dňom sa zatiaľ neviem k tomu vyjadriť, ako budeme postupovať a či to ženy využijú, nakoľko sú nám momentálne všetky podmienky menej známe. Všetko ukáže čas.

Ak ich stiahnete z „vonku“ pôjdu do karantény do stredísk, ktoré na to určila vláda?

Ak sa rozhodnú pre odchod z Rakúska, na čo majú plné právo, áno, musia postupovať podľa pokynov, ktoré nariadila vláda.

No musím poznamenať, že som si vedomá dvoch vecí a to, že mám životné šťastie pracovať so skutočne inteligentnými osobami, ktoré sú si vedomé svojich rozhodnutí a uvedomujem si i to, že je to len prvý týždeň a prídu i ťažšie krízové situácie spôsobené psychickým vypätím a ja tie emočné výboje na oboch stranách ( vycestovaných i domácich bez financií) budem musieť ustáť a korigovať k psychickej pohode napriek tomu, čo sa bude diať a ako dlho to bude trvať.

Keď naše opatrovateľky odídu od svojich „zverencov“. Kto ich zastúpi?

V prípade odchodu z pracoviska ich zastúpia rodinný príslušníci, alebo si môžu požiadať o náhradnú pracovnú silu, ktorá im bude poskytnutá rakúskou vládou. Zatiaľ sa hovorí o náhrade rakúskou armádou.

Nehrozí, že po skončení opatrení proti koronavírusu, prídu o svoje miesta? (podľa niektorých odhadov môžu trvať aj dva mesiace) Že by ich za ten čas vystriedali napr. opatrovateľky z Balkánu?

Slovenské opatrovateľky boli už za desaťročia, počas ktorých vykonávajú svoju prácu ohrozené niekoľkokrát inými národnosťami ako napr. Poľkami, či Rumunkami, ktoré pracovali za polovičnú sumu a ostávali na 2-3 mesačné turnusy, kedy rodina mohla sporiť i na cestovnom. No nikdy ich neohrozili nadlho, pretože kvalita práce, ktorú vykonávajú je jednoducho nenahraditeľná. Veľakrát mi volajú nespokojné rodiny, že im je ľúto, že sa ulakomili na peniaze a kalkulovali, jednoducho si teraz radšej priplatia a kvalitu práce ocenia.

Váš odkaz pre opatrovateľky, či už tie „vonku“, alebo tie doma. Prípadne pre „dosluhujúcu“ i budúcu vládu.

Poviem to možno slovami, ktoré vyznejú trochu divne, ale všetci sme na jednej lodi a závisí len na nás všetkých ako zodpovedne sa k tomu postavíme, teda ako to všetko bude prebiehať a aký dlhý priebeh to bude mať. Následky, ktoré tento vírus zanechá budú možno v materiálnej oblasti obrovské pre všetkých, či sme chudobnejší , či bohatší, bez rozdielu farby pleti a národnosti. Je to však len materiálna ujma i keď hrozí, že bude obrovská. Na druhej strane, všetko na svete sa pre niečo deje a my všetci by sme teraz mali nazrieť do svojho vnútra a uvedomiť si hodnotu a posolstvo života. V období prebiehajúcej karantény máme viac času zamyslieť sa nad sebou, svojím doterajším životom i jeho hodnotami.

Teda nech sme už na akejkoľvek pracovnej pozícii, všetci pociťujeme silu emočného napätia – i dosluhujúca, či nová vláda i my všetci ostatní, doma bez práce a financií, či v zahraničí bez rodiny. Skúsme teda potlačené emócie uvoľniť a zaplniť priestor vďakou za to, že máme svojich blízkych, že sme živí, vieme sa zasmiať, a že život ako taký existuje a vytrvať v tomto naladení. To, čo nosíme v mysli, to rastie!

