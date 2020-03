Karanténne centrá majú byť aj v Lučenci a v Rimavskej Sobote

Vedenie kraja určilo štyri miesta, kde sa majú zhromažďovať ľudia vracajúci sa zo zahraničia. Pri jednom z nich musela asistovať aj polícia.

19. mar 2020 o 13:28 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Z internátu Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, z ktorého chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spraviť jedno zo štyroch karanténnych centier v kraji, si dnes masovo odnášali svoje osobné veci študenti, ktorí sú tu ubytovaní. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková potvrdila, že situáciu musela na mieste regulovať

a koordinovať mestská aj štátna polícia.

Vedenie mesta kritizuje kraj za to, že o vzniku centra samosprávu vopred neinformoval. "My sme o tom vôbec nevedeli, nikto nás o tom neinformoval, dozvedeli sme sa o tom až z médií. Deti, ktoré sú tam ubytované, a ich rodičia si dnes masovo prišli do Banskej Štiavnice po svoje veci," uviedla Babiaková s tým, že ide o študentov z celého Slovenska.

Na mieste preto situáciu regulovali policajti. "Prišli masovo, čo nie je dobré, keď v tomto čase príde toľko ľudí do Banskej Štiavnice. Preto sme to museli regulovať. My robíme opatrenia, šijeme a roznášame rúška, robíme, čo vieme, aby sme ochránili našich obyvateľov," poznamenala Babiaková. Dodala, že chápe opodstatnenosť vzniku takéhoto karanténneho centra, no nepáči sa jej, že kraj mesto ani domácich ľudí neinformoval o tom, ako by mala prevádzka centra

fungovať.

"Ja chápem súčasnú situáciu a viem, že to je potrebné, ale to sa musí robiť inými krokmi," poznamenala primátorka. Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková vysvetlila, že kraj vytypoval internát ako jeden zo štyroch zariadení, ktoré spĺňajú požadované kritériá.

Vhodnými miestami sú internáty

"BBSK postupuje v režime krízového manažmentu, pretože sa celá krajina nachádza vo vládou vyhlásenom núdzovom stave. Dostali sme pokyn vytypovať vhodné priestory pre zriadenie karanténnych centier za pomerne jasne definovaných podmienok," podotkla. Vhodné zariadenia pre tento účel sú podľa jej slov internáty so systémom ubytovania v tzv. bunkách, kde je možné ľudí izolovať tak, aby jeden človek mal k dispozícii jedno sociálne zariadenie. Okrem

internátu v Banskej Štiavnici sú to aj internáty v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Lučenci.

"Nikde inde okrem Banskej Štiavnice sme podobný problém nezaznamenali, dokonca z Lučenca sme od primátorky dostali mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu, kde nám za túto možnosť pre obyvateľov ďakovala a pýtala sa, či môžeme kapacity prípadne rozšíriť," skonštatovala Štepáneková.

Karanténne centrá budú prioritne určené pre rodinných príslušníkov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí sa vracajú zo zahraničia. V prípade dostatočných kapacít ich otvoria aj pre širšiu skupinu ľudí, pričom uprednostnení budú obyvatelia s trvalým pobytom v mestách, kde sa karanténne centrum nachádza. BBSK podľa jej slov v stredu (18. 3.) všetkým dotknutým samosprávam zaslal mail s informáciami a tiež informačným plagátom,

aby mohli informovať aj verejnosť, čo to karanténne centrá vlastne

sú.

"Mrzí nás, že k podobnej situácii v Banskej Štiavnici došlo, ale veríme, že je aj v záujme vedenia mesta, vzniknuté vášne upokojovať a nie ešte viac podnecovať. Treba si uvedomiť, že v tejto situácii je nevyhnutné spolupracovať ešte viac ako inokedy, konať rýchlo a systémovo," podotkla Štepáneková.

Dodala, že karanténne centrum je v prvom rade služba pre zodpovedných ľudí, ktorí pri návrate zo zahraničia musia zostať v povinnej 14-dňovej karanténe a nechcú vystaviť hrozbe prípadného ochorenia svojich najbližších. Nejde teda o priestor, kde sú zhromažďovaní už chorí ľudia. "Rovnako o veci, ktoré si študenti

nechali vo svojich izbách, sa rodičia ani žiaci obávať nemusia. Tie sú pracovníkmi jednotlivých internátov starostlivo zabalené a uzamknuté tak, aby k nim nik nepovolaný nemal prístup a aby nedošlo k ich poškodeniu," doplnila v tejto súvislosti.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.