Krízový štáb mesta prijal ďalšie opatrenia

Občania môžu požiadať o rúška, budú im dodané domov.

19. mar 2020 o 15:20 Radovan Vojenčák

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

LUČENEC. V budove Mestského úradu v Lučenci dnes (19. marca) znovu zasadal krízový štáb mesta. Stretnutie viedla primátorka mesta Alexandra Pivková. Hovorilo sa na ňom aj o preventívnom zabezpečení Pošty na Novohradskej ulici, ktorá začala včera (18. marca) s vyplácaním hmotných dávok. Kvôli tomu bolo prijaté aj nasledujúce opatrenie.

„Mestská polícia má byť súčinná pre štátnu políciu a poštu pri vyplácaní dávok hmotnej núdze pre dodržiavanie hygienických pravidiel počas mimoriadnej situácie. Zabezpečiť prostredníctvom komunitných pracovníkov a miestnou občianskou poriadkovou službou informovanie dotknutých občanov, aby nechodili na poštu a do obchodov v skupinách, ale len individuálne, bez detí a vybavení rúškami, prípadne adekvátnou náhradou a zároveň dodržiavali hygienu," uviedlo mesto na svojej internetovej stránke.

Vedenie mesta pokračuje v rozdávaní rúšok obyvateľom. Najskôr zabezpečilo rúška a ochranné rukavice pre seniorov, opatrovateľky, terénne a komunitné pracovníčky a zamestnancov mesta.

Môžu požiadať o rúška i o pomoc pre seniorov

„Aktuálne evidujeme viac ako 300 záujemcov, ktorým budeme priebežne ochranné prvky nosiť priamo k nim domov za pomoci dobrovoľníkov. Do dnešného dňa miestna samospráva rozdala 92 rúšok obyvateľom Ulice J. A. Komenského a Novohradskej ulice, ktorí o túto pomoc mesto požiadali," informovala samospráva na internetovej stránke mesta. Občanom sa budú prideľovať rúška v maximálnom počte dva na osobu po požiadaní na tel. čísle 43 07 233 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. „Ochranné prvky vám budú dodané na adresu a nemusíte si ich prísť vyzdvihnúť pred Mestský úrad v Lučenci." upozornila samospráva.

Medzi ďalšie opatrenia patrí aj pomoc osamelým a imobilným seniorom. Samotní seniori i tí, ktorí by chceli pre niekoho zabezpečiť pomoc s drobným nákupom základných potravín do 20 eur v hotovosti môžu v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 hod. na vyššie uvedené telefónne číslo.

„Terénni sociálni zamestnanci sú pripravení rozhodnúť, akým spôsobom bude obyvateľom poskytnutá pomoc. Zároveň vás upozorňujeme, že táto naša služba je obmedzená počtom terénnych sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov," dodalo vedenie mesta.

Radnica pomáha aj ľuďom bez domova. Zabezpečuje im jedno teplé jedlo denne a zásobuje ich provizórnymi ochrannými rúškami. Priestory nocľahárne, ktorú využíva denne približne 12 bezdomovcov vydezinfikovali zamestnanci mesta v utorok.

„Mesto Lučenec pripomína všetkým jeho obyvateľom, že na verejnosti sú povinní nosiť rúško alebo iný ochranný prvok. Miestni policajti disponujú vo svojich autách provizórnymi ochrannými prvkami, ktoré rozdávajú v meste občanom bez rúšok," pripomenula samospráva.

Primátorka žiada všetkých občanov, aby nechodili na poštu a do obchodov v skupinách, ale len individuálne, bez detí, vybavení rúškami, prípadne s adekvátnou náhradou a zároveň dodržiavali hygienu.

Pripravujú osobitné infekčné oddelenie

Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci pripravujú osobitné infekčné oddelenie určené pacientom s podozrením na koronavírus s kapacitou približne 50 lôžok. Na jeho príprave sú nápomocní aj príslušníci ,mestského dobrovoľného hasičského zboru.

Nemocnica s poliklinikou upozorňuje, že platí zákaz vchádzania áut do areálu až do jeho odvolania.