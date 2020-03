Maďarská strana otvorila ďalšie dva hraničné priechody pre osobnú dopravu a peších

Priechodnosť hraničných priechodov si určuje maďarská strana, čo vplýva aj na situáciu s kamiónmi v Bratislave a okolí.

20. mar 2020 o 11:32 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Maďarská strana dnes od 06:00 hod. otvorila hraničné priechody Komárno - Komárom, Štúrovo - Esztergom pre osobnú dopravu a peších. Vo štvrtok 19. marca sa na tom dohodli policajní prezidenti Slovenska a Maďarska. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová, platí, že sa to týka pohraničných Slovákov žijúcich alebo pracujúcich 30 km od hraníc, ktorí sa pri hraničnej kontrole preukážu napríklad dokladom totožnosti - občianskym preukazom/cestovným pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.



Od 19. marca platí dohoda, podľa ktorej môžu Slováci žijúci v Maďarsku do 30 km od hraníc cestovať na Slovensko, platí to recipročne aj pre Maďarov na Slovensku. Takíto občania sa musia preukázať občianskym preukazom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa. Pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely, Milhosť - Tornyosnémeti, Šahy - Parassapuszta, Kráľ - Bánréve a Čunovo-Rajka (diaľnica). Pre nákladnú dopravu sú otvorené hraničné priechody Milhosť - Tornyosnémeti, Čunovo-Rajka (diaľnica), Šahy - Parassapuszta (od 20. marca). Otvorenosť/zatvorenosť hraničných priechodov si určuje maďarská strana, čo vplýva aj na situáciu s kamiónmi v Bratislave a okolí.



Rakúsko nemá v tejto chvíli žiadne kontroly, vstup do krajiny je voľný. Kto pracuje ďalej ako 30 km od hraníc, tomu polícia radí, aby zavolal na Úrad verejného zdravotníctva a overil si, či sa pri dennom dochádzaní do zamestnania vzťahuje karanténa. Pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee (stará cesta) a Jarovce - Kittsee (diaľnica). Pre nákladnú dopravu je otvorený hraničný priechod Jarovce - Kittsee (diaľnica).



Česká republika púšťa na svoje územie občanov SR, ktorí pracujú v miestach do 100 km vzdušnou čiarou od hraníc. Vstup im povolí s dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, prípadne živnostenským listom. Pre osobnú

dopravu sú otvorené hraničné priechody Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou - Střelná, Horné Srnie - Brumov - Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové - Strání, Vrbovce - Velká nad

Veličkou, Skalica - Sudoměřice (nová cesta) a Holíč - Hodonín, Brodské Břeclav. Všetky sú otvorené aj pre nákladnú dopravu s obmedzeniami vyplývajúcimi z kategórie pozemných komunikácii.



Do Poľska a na Ukrajinu sa dostanú iba ich občania. Pre osobnú a nákladnú dopravu sú s Poľskom otvorené hraničné priechody Trstená - Chyžné, Vyšný Komárnik - Barwinek. Ukrajina zatvorila hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci, vstup pre peších je obmedzený aj na Ubľa - Malyi Berezni. Slovenská strana preto umožní peším chodcom použiť do 22.marca do 18:00 hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod.



Polícia pripomína, že od 13. marca slovenskí policajti s podporou vojakov kontrolujú vstup cez hraničné priechody s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom a od 17. marca aj s Poľskom. Na Slovensko sa dostanú iba občania SR alebo cudzinci s prechodným, alebo trvalým pobytom, ak neexistuje samostatná dohoda s konkrétnym štátom. Medzinárodné letiská na SR sú uzavreté pre osobnú dopravu ako aj medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava.

V súčinnosti s ministerstvom zahraničia sa postupne dopravujú domov občania

SR, ktorí o pomoc požiadali prostredníctvom najbližšej ambasády a automaticky idú do spoločnej karantény do štátneho zariadenia. Základné pravidlo karantény je, že sa vzťahuje na kohokoľvek, kto príde zo zahraničia a trvá 14 dní. Porušovateľov karantény môže verejnosť nahlasovať na čísla 158 alebo 159. Výnimky pre karanténu určuje Úrad verejného zdravotníctva, najčastejšie sú to piloti, vodiči kamiónov a podobne.