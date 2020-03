Halajová a Bokorová hájili česť junioru

Ešte na prelome februára a marca (29. 2. – 1. 3.) sa džudisti lučeneckého Junioru vybrali do českej Ostravy na prestížny medzinárodný turnaj.

20. mar 2020 o 17:04 Jozef Mikuš

LUČENEC. Meno a úroveň Ostrava Judo Open potvrdila aj účasť, ktorá sa pohybovala okolo čísla 1 600 pretekárov z 216 klubov. Tí sa o medaily pobili na ôsmich tatami. Sobota patrila mladším a starším žiakom a žiačkám, v nedeľu zápasili dorastenci a dorastenky a aj muži a ženy do 23 rokov.

„V sobotu za nás štartovala staršia žiačka Nina Hanzlíková v hmotnosti do 52 kg. Bolo to pre ňu dosť náročné, pretože na splnenie limitu musela týždeň zhadzovať. To sa prejavilo na jej výkone. Svoj prvý zápas vyhrala, no v druhom jej už proti českej reprezentantke neostali sily. Češka už Ninu do opráv nepotiahla,“ informoval Michal Bokor, tréner džudo klubu Junior Lučenec.

Hanzlíková štartovala aj v nedeľu v staršej kategórii dorasteniek do 52 kg, no presadiť sa jej nepodarilo. Turnaj nebol úspešný ani pre dorastenca Attilu Šüliho (do 60 kg). Július Bihári (do 66 kg) v úvodnom zápase uspel v zlatom skóre, ale druhému fyzicky zdatnejšiemu súperovi už nestačil. Do opráv sa nedostal.