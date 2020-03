Aj ľudia s Downovým syndrónom sa dokážu začleniť do spoločnosti

Masér Ivi to dokázal hlavne vďaka svojej obetavej mame.

21. mar 2020 o 13:09 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Dnes je sobota 21. marca, kedy je Medzinárodný deň Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve farebne rozdielne ponožky. Tvar ponožky má totiž chromozón downovho syndrómu. Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom (DS). Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet zaujímavejším a inšpirujúcim.

Dátum výzvy je symbolický, lebo ľudia s DS majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú ich tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

„Ja tento chromozóm nazývam chromozóm lásky. Pretože Ivi, ktorý má Downov syndróm je pre mňa obohacujúcou dušou, láskyplnou. Je to človek, ktorý si zaslúži rešpekt. V mnohých smeroch inšpirujúci. Ľúbi bezpodmienečne a úprimne. To, priznajme si, vie málokto,“ uviedla Marcela Žitňáková, matka syna Ivana, ktorého volajú Ivi. Spolu s ním vedie v Lučenci regeneračné centrum nazvané Ivicentrum. Jej syn je tam masérom, ona pracovným asistentom.

Pohoďák popri "sopke"

Vďaka synovi si uvedomila svoj nesprávny postoj, keď sa jej niečo dotklo alebo ju niekto nahneval. Dokázala byť v negatívnych emóciách dlho.

„U neho som obdivovala, že aj keď sme napríklad prišli do konfliktu my dvaja a ja som bola ako sopka a potom som aj celý deň bola „dole“, on neostával v tých negatívnych emóciách, dokázal sa odosobniť a byť v pohode. Oveľa častejšie ako ja. A dokázal byť milý aj ku mne, napriek tomu, že si to odniesol hlavne on, ako môj najbližší. Ale vždy keď som si to uvedomila, ospravedlnila som sa mu a on ma objal a povedal ako ma ľúbi,“ spomína Žitňáková. Pravdaže aj ja som si prešla svoju cestu a v mnohých veciach sa posunula.

Na druhej strane, je to veľakrát práve on, ktorý ju dokáže rozladiť. Ivi má podľa nej vždy svoju pravdu, svoje riešenia a vždy posledné slovo. Mnohokrát sa aj s ostatnými vďaka nemu zasmeje. „Lebo Iviho hlášky sú nenapodobiteľné. Jeho vysvetlenia, argumenty svojské. Zvyknem hovoriť a je to aj pravda, že len Pán Boh vidí, koľko ma to stojí síl, aby všetko fungovalo, aby všetko klapalo. Na druhej strane je to super pocit, keď pomôžeme, keď máme pozitívnu spätnú väzbu od klientov. Priznám, niekedy o Ivim pochybujem. Predsa má handicap, nie je fyzioterapeut, ani chiropraktik. Napriek tomu veľa ľudí odchádza spokojných, máme dosť klientov.“

Čo je pre ňu ako rodiča najdôležitejšie, je začlenenie Iviho do bežného života. Keď spätne hodnotí ich spoločné, za chvíľu už šesť rokov trvajúce podnikanie, myslí si, že to bola dobrá myšlienka pustiť sa do toho.

„Naše centrum je iné. Je to miesto, kde sa ľudia stretávajú a komunikujú s nami, či navzájom. Ivi je ako most. Most, ktorý spája. Pretože mnohí ľudia prvýkrát prišli do styku s človekom „iným“. Jasné, všetci sme iní, ale masér s DS je predsa výnimka. Viem a vnímam, že sledujú našu komunikáciu a aj takto nás spoznávajú. Mnohí mu prinesú darček, sladkosť, či pivko,“ hovorí Iviho mama. Je to mladý 27 ročný muž, ktorý pracuje, zarobí si, má právo dať si aj to pivo ako hocikto iný.

S klientov i priatelia

Ivi má stálych obľúbených klientov, napríklad milú dôchodkyňu, s ktorou radi preberajú seriály, klienta, teraz už dobrého kamaráta, s ktorým chodí na obedy. Na koncerte v Brezne sa cez kamošku zoznámili s jej partiou, mladí ľudia, ktorí boli užasnutí, ako sa vie Ivi baviť, odviazať, ako napríklad ovláda všetky texty piesní.

„Už ho zobrali aj bezo mňa na koncert do Košíc, keď som ja nemohla. Bol bezo mňa v Nemecku na pobyte, na Malte. Joj, pamätám jeho prvý let. Tak úprimne modliť sa, som ešte nikoho nevidela. Hovorím mu, Ivi ak máš zomrieť v lietadle, zomrieš, je to v rukách Božích. On na to: si ma neukľudnila,“ so smiechom zaspomínala Žitňáková.

Počas voľna lúšti Ivi krížovky, najnovšie začal maľovať omaľovánky, je to pre neho v podstate terapia. Keď príde domov z roboty väčšinou pozerá svoje obľúbené seriály. Ale keď treba pomôže aj mame v kuchyni. „Väčšinou čistí a krája zeleninu, keď varím. Keďže má dobre vyvinutý sluch (počuje aj čo by nemal), vždy počuje zapípať pračku, keď doperie, takže vyvesí prádlo, vyberie umývačku, odloží riady, vysáva.“

Na záver sa Marcela Žitňáková vyznala, že má rada synove vnímanie, jeho úprimnosť aj jeho inakosť. Tiež prosí aj ostatných, aby boli pozornejší ku všetkým ľudí s Downovým syndrónom, či iným zdravotným postihnutím.

„Každý z nás je iný, bez ohľadu na to, koľko chromozómov máme. Každý robí svet krajší svojim spôsobom. Preto v rámci možností otvorme svoje srdcia a myseľ, pomáhajme im, kde sa dá a ako sa dá. Lebo tak ako ostatní, aj ľudia s DS, či s iným zdravotným postihnutím, majú svoje sny, plány a chcú sa rozhodovať. Berme si z nich príklad a naučme sa tešiť z maličkostí, milovať bezpodmienečne, prejavovať svoje city.“