Kulturák si vynovujú sami

Využívajú pritom pracovníkov vlastného sociálneho podniku.

22. mar 2020 o 8:05 Radovan Vojenčák

TOMÁŠOVCE. V Tomášovciach v Lučeneckom okrese už druhým rokom zamestnávajú ľudí v sociálnom podniku. Nápad a odhodlanie, s ktorým ho zakladali im prináša pomyselné ovocie. Teraz jeho zamestnanci vynovujú priestory miestneho kultúrneho domu, v ktorom sídli aj obecný úrad. Ten je momentálne v náhradných priestoroch.

„Všetky zostávajúce práce už vykonajú naši pracovníci, mohli by sme to robiť cez dodávateľské firmy, ale takto je to lacnejšie a rýchlejšie. Keď už robíme rekonštrukciu tak poriadne. Budova získa novú tvár aj zvnútra. Zrušíme vysunuté pódium a tým zväčšíme kapacitu sály. Chceme zachovať plátno na premietanie filmov a aj klasické premietačky a občas niečo premietnuť na klasických filmových pásoch,“ uviedol Ján Petian, zástupca starostu obce. Atmosféra starého kina je podľa jeho slov totiž neopakovateľná a teraz už aj unikátna.

Nečakané nástrahy

„Museli sme tu vybrať pôvodnú podlahu, pod ňou bol vyliaty asfalt, ktorý sme museli prácne odstrániť. Teraz ju musíme vyrovnať a na vrch dáme palubovku,“ povedal pre zmenu Petian v kancelárii starostu, ktorá tak ako takmer všetky priestory v budove získa novú tvár.

Pôvodný projekt sa týkal čiastočnej rekonštrukcie kultúrneho domu a bol zameraný na úsporu energie. To znamená zateplenie, výmenu elektrických rozvodov, kúrenia a okien. Ostatné veci sa robia už mimo pôvodných plánov. Robia aj menšie stavebné úpravy. Zväčšili napríklad sobášnu sieň. Tá bude vďaka tomu môcť slúžiť aj na nejaké konferencie a iné menšie podujatia.Do leta by sme chceli sprístupniť sálu, prípravňu jedál a sociálne zariadenia. Kanceláriu obecného úradu a starostu asi zatiaľ ešte nie. Ľuďom už hlavne chýba miesto na spoločenské podujatia. V sociálnom podniku je momentálne desať zamestnancov. Sú síce rozdelení na stolársku a zámočnícku dielňu a murársku partiu, ale keď treba, každý priloží ruku k dielu tam, kde treba.

„Na prácach v kultúrnom dome sa vystriedajú všetci. Keď treba murovať tak muruje aj stolár, keď treba zvárať, tak pomocníkom môže byť hocikto z nich,“ pripomenul zástupca starostu.

Boj s veternými mlynmi

V Tomášovciach sa do sociálneho projektu zapojili medzi prvými v okrese. Bola to veľmi dlhá fáza prípravy a administratívnej práce, keďže sa nemali na koho obrátiť, kto by mal už proces vzniku za sebou.

„Skočili sme do vody a učili sme sa plávať. Našťastie sme sa neutopili. Často to bol doslova boj s veternými mlynmi. Byrokracia na Slovensku, žiaľ , neklesá. Potom treba prijať na seba veľkú zodpovednosť, doslova trestnoprávnu, takže aj preto sa mnoho starostov do toho nepúšťa. Ja by som rád poďakoval nášmu starostovi (Ján Mičuda), že sa predsa len odhodlal, a aj poslancom, ktorí vznik sociálneho podniku podporili,“ vyslovil slová vďaky Petian.

Dodal, že je rád aj tomu, že sa im podarilo do podniku zohnať šikovných ľudí, ktorí sú ochotní učiť sa novým veciam, a tak sú oporou obecného podniku, ktorý zveľaďuje obec a v konečnom dôsledku aj šetrí peniaze, ktoré sa dajú využiť inde.

„Robíme rôzne veci aj pre iné obce, ale, samozrejme, že prioritou je tá naša. Práce je tu dosť. Naložili sme si na plecia toho dosť, ale verím, že budeme úspešní. Teraz však musíme hlavne dokončiť túto obnovu. A potom sa chceme pustiť do rekonštrukcie budovy, kde bude sídliť náš podnik a budú tam všetky jeho sekcie pokope. Zatiaľ sme v dočasných priestoroch,“ zakončil zástupca starostu.