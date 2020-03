Jankovič je najlepším trénerom sezóny

Oficiálny ligový portál basketliga.sk a riaditeľ SBL Peter Mičuda vyhlásili najlepších jednotlivcov tohto ročníka.

22. mar 2020 o 9:11 Jozef Mikuš

LUČENEC. Kormidelník BKM Lučenec Peter Jankovič sa stal trénerom sezóny 2019/2020. Rozhodli o tom členovia redakcie oficiálneho ligového portálu basketliga.sk na čele s riaditeľom Slovenskej basketbalovej ligy Petrom Mičudom.

„Asi najzaujímavejší príbeh nedávno predčasne skončenej sezóny napísal paradoxne nie hráč, ale tréner. Čoskoro 40-ročný Peter Jankovič sa do mužského basketbalu vrátil po šiestich rokoch. Pre vedenie Lučenca bol pri tom v lete až treťou voľbou na lavičke (najskôr mal družstvo viesť Tibor Jány, neskôr Goran Miljevič). K dispozícii už mal v čase príchodu takmer kompletne poskladané družstvo a práve vtedy sa naplno prejavili skúsenosti z reprezentačnej scény a európskych súťaží,“ opisuje Jankoviča portál basketliga.sk.

"So svojimi zverencami bol Lučenec určite najpozitívnejším prekvapením sezóny 2019/2020. Novohradčania sa po väčšinu času držali medzi top trojkou, Jankovič sa stal hlavným trénerom tímu Slovensko na All Star zápase a družstvo dokázal doviesť aj do finále slovenského pohára. Dokázal sa vysporiadať aj s nečakanými problémami, výsledky a herný prejav Lučenca mu napokon vyniesli kontrakt na ďalšie dve sezóny,“ uvádza sa na webe basketliga.sk.