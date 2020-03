Kapitán futsalistov Lučenca Fehérvári: Titul sme chceli vybojovať na palubovke

V klube sa posnažia znovu priniesť futsalovú Ligu majstrov UEFA do centra Novohradu.

24. mar 2020 o 6:33 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mimel Lučenec je víťazom Varta Futsal ligy 2019/20. O udelení titulu rozhodol Výkonný výbor Slovenského futsalu, ktorý súťaž pre koronavírus ukončil v súlade s výsledkami základnej časti.

Mimel vrátane nadstavby odohral dovedna osemnásť zápasov, v ktorých ani raz neprehral a stratil iba dva body za jednu remízu. Na druhom mieste skončil MŠK Žilina so štrnástimi výhrami, jednou remízou a štyrmi porážkami.

Titul si tak po prvýkrát vybojovali zverenci trénera Mariána Berkyho.

„Pre nás je to nie také šťastné, chceli sme to vybojovať na palubovke, cítiť emócie a všetko to zdieľať s fanúšikmi. Situácia nás trochu mrzí, ale uvedomujeme si, že zdravie a aj úspešná doprava našich legionárov domov k rodinám sú nesmierne dôležité. Tak sa asi rozhodovali vo všetkých športoch. Pozerali sa na zdravie hráčov aj fanúšikov a nie na ekonomické dôvody,“ zamyslel sa tréner Marián Berky.

„Základnú časť aj nadstavbu sme vyhrali. Celý ročník sme boli dominantní. Mrzí nás, že sa to muselo ukončiť skôr, no rešpektujeme to a prvé miesto nás, samozrejme, teší. Musíme uzavrieť a vyhodnotiť sezónu a pomaly sa pripravovať na ďalšiu,“ zhodnotil prezident klubu Milan Kamenský.

„Myslím si, že rozhodnutie ukončiť ligu bolo správne, lebo sa situácia asi tak skoro neupokojí.