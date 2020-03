Potraviny budú v nedeľu zatvorené, seniori budú mať svoje otváracie hodiny

V prípade nutnosti bude vláda zvažovať aj zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.

24. mar 2020 o 10:45 TASR

BRATISLAVA. Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h.

Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali dôchodcov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.

Vláda SR vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že štát chce týmto chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie nového koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.

Dočasné zrušenie vlakov zadarmo

Matovič apeloval na seniorov aj v súvislosti s bezplatnou železničnou dopravou, ktorú podľa neho ešte dosť využívajú.

"Ohrozujete samých seba, ale aj nás ostatných," povedal Matovič s tým, že keď to nebudú seniori rešpektovať, dočasne bude bezplatná doprava pre nich zrušená, podobne ako to urobili v prípade cestovania zadarmo u študentov.

Vláda je tiež pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. Mestá a obce štát vyzval, aby zriadili telefónne linky pre seniorov za účelom objednania si donášky potravín.

Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup. Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.

Matovič oznámil, že na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, východe a strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť podľa neho vytvorené samostatné pavilóny.

Vláda nakúpi v najbližších hodinách 200-tisíc testov na ochorenie COVID-19. Nepôjde však o rýchlotesty. Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy. Štát pred každou nemocnicou, kde sa realizujú odbery, zriadi odberné miesta, kde môže prísť pacient autom. Priamo odtiaľ mu spravia zdravotníci stery. Štát zároveň zakázal vývoz potrebných liekov mimo SR.

Rezort slovenskej diplomacie má za úlohu spracovať sumár opatrení z krajín, kde je nový koronavírus. "Vybrali sme krajiny, kde to zvládajú, ale aj tie, kde to nezvládajú. Chceme si zobrať príklady dobrej praxe k srdcu," povedal premiér. Ministerstvo obrany bude musieť identifikovať tých príslušníkov armády, ktorých budú môcť predbežne zaškoliť do pozície sanitárov, keby to bolo potrebné.

"Zatiaľ sme prijali opatrenia, ktoré považujeme v tejto chvíli za dostatočné. Zvyšujú ochranu najmä ľudí nad 65 rokov," poznamenal premiér s tým, že do budúcna nie je vylúčené sprísnenie akýchkoľvek opatrení.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že tieto opatrenia sú adekvátne. V súvislosti s prepravou osôb v taxíkoch uviedol, že tento zákaz bude platiť naďalej. Tvrdí, že riziko nákazy medzi osobami je veľmi vysoké, preto stále platí len možnosť prepravy tovaru.

