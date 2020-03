Futbalová jeseň by sa mohla anulovať, nikto by nepostúpil ani nezostúpil

Konečné rozhodnutie o druhej polovici sezóny v súťažiach riadených SsFZ by mohlo padnúť vo štvrtok.

24. mar 2020 o 13:50 Jozef Mikuš

LUČENEC. Už tento týždeň by malo padnúť konečné rozhodnutie týkajúce sa jarnej časti súťaží riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom (SsFZ).

MYnovohrad.sme.sk o tom informoval predseda SsFZ Jozef Paršo s tým, že verdikt by mohol byť známy vo štvrtok.

Čítajte aj

Čítajte aj Kapitán futsalistov Lučenca Fehérvári: Titul sme chceli vybojovať na palubovke Čítajte

"Beží hlasovanie per rollam na všetkých regionálnych zväzoch a myslím, že aj na mnohých oblastných futbalových zväzoch v súvislosti so zrušením jarnej časti súťaže," prezradil Paršo s tým, že žiadne konkrétne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. "Bolo by predčasné vyrieknuť teraz nejaký verdikt," doplnil.

Jednou z možností môže byť anulovanie výsledkov jesennej časti. Žiadny klub by teda nepostúpil ani nezostúpil.