Tréner BKM Jankovič: Odchod Caffeyho bol pre mňa veľký šok

Kormidelník basketbalového Lučenca hodnotí predčasne ukončenú sezónu.

25. mar 2020 o 7:38 Jozef Mikuš

LUČENEC. Sezóna 2019/20 Slovenskej basketbalovej ligy sa pre koronavírus skončila. Vedenie súťaže záverečné poradie neurčilo. Pred ukončením sa Lučenec držal na treťom mieste deväťčlennej tabuľky za Interom Bratislava a Levicami. BKM z 28 zápasov vyhral 15 a nazbieral 43 bodov.

Čítajte aj

Čítajte aj Futbalová jeseň by sa mohla anulovať, nikto by nepostúpil ani nezostúpil Čítajte

Novohradčanov premiérovo viedol Peter Jankovič, s ktorým sa klub dohodol v lete 2019. Chémia zafungovala a družstvu sa pod taktovkou košického rodáka darilo. Potešili sa aj fanúšikovia, ktorí v ročníku 2018/19 veľa dôvodov na víťazné skandovanie nemali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jankovič je najlepším trénerom sezóny Čítajte

V súčasnosti už ukončená sezóna Lučencu priniesla aj viacero napínavých a tesných záverov, druhé miesto v pohári, nečakané odchody kľúčových hráčov i dve víťazstvá nad neohrozeným Interom.

Aj o týchto udalostiach sme sa porozprávali s trénerom Petrom Jankovičom.

Čítajte aj

Čítajte aj Kapitán futsalistov Lučenca Fehérvári: Titul sme chceli vybojovať na palubovke Čítajte

Aký je váš názor na ukončenie Slovenskej basketbalovej ligy?

Veľmi ma mrzí situácia, ktorá vznikla šírením nebezpečného vírusu. Myslím, že rozhodnutie vedenia SBL bolo správne. Všetci sme športovci a chceli sme športovať, ale v tejto situácii je zdravie prvoradé. Bezpečnosť všetkých zainteresovaných ľudí, ktorí sa podieľajú na každom zápase, divákov, hráčov i realizačných tímov, je prvoradá. Takže ja kvitujem krok, ktorý muselo vedenie SBL urobiť, aj keď viem, že to nebolo ľahké.

Ako reagujete na fakt, že sa neurčilo konečné poradie?

Každý, kto vstupuje do sezóny, má najvyššie ciele. Predsa o to nám ide od začiatku sezóny. Počas celej sezóny sa snažíme urobiť maximum pre najlepší výsledok. Situácia, aká momentálne panuje na Slovensku, je veľmi zlá a súťaž sa nedohrá. Myslím, že rozhodnutie o neurčenom poradí je asi najspravodlivejšie. Aj keď si možno niektorí z nás myslia opak. Je to len môj názor.

Pred ukončením ste okupovali 3. miesto za Interom a Levicami. Čo hovoríte na toto umiestnenie, na bilanciu 15-13 a počet nazbieraných bodov?

Ak by nám niekto pred sezónou povedal, že päť kôl do konca základnej časti sa ešte reálne budeme biť o druhé miesto v tabuľke, tak by sme neverili. Z môjho pohľadu to mohlo byť ešte lepšie. Nikdy nebudem spokojný, stále sa dalo urobiť viac. Naše umiestnenie je pekné, ale prišli sme o niekoľko výhier, ktoré mali byť naše. Na druhej strane, šport je v tom krásny, že môže byť len jeden víťaz. Aby to zasa nevyzeralo tragicky, ja považujem naše účinkovanie v lige za úspešné.

Sezóna pre BKM priniesla viacero tesných záverov. Na ktoré budete spomínať najradšej?

Je pravda, že sme odohrali asi najviac tesných zápasov v lige spomedzi všetkých tímov. Aj tu sa ukázalo, aká je liga vyrovnaná. Všetky tesné zápasy mi ostali v pamäti, keďže po týchto stretnutiach najviac rozmýšľam, čo sa dalo urobiť lepšie, respektíve inak. Ale musím povedať, že pre mňa osobne to boli dva zápasy proti Leviciam. Prvý sme vyhrali strelou v poslednej sekunde a druhý domáci zápas sme vyhrali po dvojnásobnom predĺžení, kde sme boli v hlbokom manku ešte v poslednej štvrtine.

Inter v ročníku prehral iba päťkrát, z toho dvakrát s Lučencom. Sú tieto víťazstvá pre vás cennejšie ako ostatné? Čo podľa vás stálo za dvojitým triumfom nad Interom?

Pre mňa je každé víťazstvo veľmi cenné. Za každým úspešným zápasom je veľa roboty, odriekania chlapcov. Nefunguje to tak, že prídeme a všetko ide samé. Na každý zápas sme sa pripravovali čo najzodpovednejšie a tvrdo sme pracovali. Určite, víťazstva nad majstrom majú veľkú váhu. A dokázali sme ich v domácom prostredí