Netradičný maratón pomohol viacerým

Udial sa aj vďaka šikovným ženám.

27. mar 2020 o 7:09 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci oslavovali nedeľu 8. marca Medzinárodný deň žien netradične. V rámci prebiehajúcej výstavy Vlnenie usporiadali sprievodné podujatie nazvané Maratón dobrej vôle. Skupina šikovných tam pracovala na diele, ktoré pomohlo viacnásobne.

„Toto v poradí už 9. podujatie sa nám podarilo usporiadať vďaka ColorfulLmadeshop a šikovným dobrovoľníčkam z celého Slovenska. Už niekoľko dní pred akciou k nám do múzea putovali hotové háčkované a pletené deky a štvorce, ktoré sme neskôr zošívali do diek väčších rozmerov. Hotové výrobky budú odovzdané detičkám v detských domovoch a nemocniciach a tiež onkologickým pacientom,“ uviedla Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky NMG.

Okrem aktívnych účastníčok mohli svojou troškou prispieť aj návštevníci, ktorí nemajú vzťah k týmto ručným prácam, a to kúpou klbiek vlny vopred, prípadne priamo na mieste. Túto vlnu neskôr ženy spracovali.

„Na maratón do múzea prišlo asi 15 žien nielen z Lučenca a okolia, ale aj z Veľkého Krtíša, Rimavskej Soboty a Detvy. Bežne sa počet pohybuje okolo 30 – 50 žien, teraz počet už ovplyvnila blížiaca sa súčasná situácia okolo koronavírusu. Niektoré žienky dokončovali rozrobené deky, iné spájali hotové štvorce do diek, to bol aj môj prípad,“ povedala účastníčka a aj iniciátorka maratónu Ľudmila Hoffmanová.

Joga starých mám

Maratón je pre ňu dôkazom toho, že pre dobrú vec sa vedia spojiť ľudia z celého Slovenska. Pletenie a háčkovanie považuje za jogu našich starých mám a potvrdzuje jej to aj príjemná priateľská atmosféra podujatia.

„Keď sa stretneme, ani nevnímame, ako čas uteká. Okrem krátkych prestávok zošívame, háčkujeme, pletieme až 12 hodín. Perfektné na tejto udalosti je to, že všetko je transparentné, vie sa presne, ku komu vyzbierané peniaze poputujú. V múzeu bolo dojímavé aj to, že prišli aj rodičia s malou Mili, ktorej boli finančné prostriedky na liečebné účely adresované,“ dodala Hoffmanová, pre ktorú to bol už tretí maratón.

Celý výťažok z predaja bol odovzdaný priamo na mieste malej Mili, ktorú si v NMG vybrali, aby pomohli jej a jej rodine v ich náročnej situácii.

„Od vyhlásenia aktivity do jej úspešného konca sa nám podarilo vyzbierať 572 eur. Dúfame, že im nazbierané peniažky pomôžu, a máme v pláne organizovať podobné podujatia aj naďalej. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili a pomohli nám prispieť na ušľachtilý cieľ,“ spomenula Škodová.

Pomohli aj Mili

Emília Šofárová, ktorú oslovujú familiárne Mili, sa narodila predčasne už v 25. týždni tehotenstva. Na svet neprišla sama. Spolu so svojou dvojičkou Barborkou uzreli svetlo sveta 13. októbra 2015 v banskobystrickej nemocnici. Mili vážila len 830 gramov. Jej sestrička, ktorá žila iba dve hodiny po pôrode, ešte menej.

Predčasne narodené deti musia o život bojovať usilovnejšie. Aby dosiahli čo najväčšiu možnú mieru plnohodnotného života, stojí ich, a najmä rodičov, obrovské množstvo trpezlivosti, neraz aj bolesti. Žiaľ, najviac sú potrebné hlavne peniaze. Liečba Mili stojí ročne tisíce eur. Každoročne musí absolvovať niekoľko rehabilitačných pobytov, ktoré štát neprepláca.

„Tu získané peniaze vďaka neznámym ľuďom a skvelým ženičkám, ktoré sme na maratóne stretli, jej zaplatia polovicu takého pobytu. V múzeu sme strávili príjemné popoludnie, zo všetkých išla pozitívna energia. Ďakujeme, že sa rozhodli práve nám pomôcť,“ zakončila Vlasta Šofárová, mama Mili.⋌